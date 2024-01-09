社評：外匯儲備是中國重要的戰略資產

中評社北京1月9日電（評論員 喬新生）國家外匯管理局1月7日發布數據，截至到2023年12月末，中國外匯儲備為32380億美元，呈現連續增長的勢頭。這標誌著中國對外貿易持續增加，經濟回升向好。



重商主義時代，外匯主要表現為真金白銀，是一個國家財富的象徵。金融時代，外匯主要反映一個國家的收支狀況，一定程度上反映國家的外貿經營情況。正如人們所看到的那樣，許多重要經濟體，外匯儲備保持在千億元的規模。之所以出現這種現象，可能是因為這些國家對外貿易依存度相對較低，也可能是因為這些國家的經濟出現了問題。



外匯儲備可在一定程度上反映國家的經濟實力。如果一個國家外匯儲備不足，那麼，無論是在經濟增長方面，還是在對外交往方面，都會面臨巨大的困難。不過，在國際關係中，有一個例外。美國雖然是一個貿易逆差國家，但是，美國仍是世界第一大經濟體。究其原因就在於，美國雖然是一個貿易逆差巨大的國家，但是，美國掌握著國際儲備貨幣的發行權，美國聯邦儲備委員會可以通過調整貨幣政策，從貨幣經營中獲得巨大的利益。分析國際收支變化問題，必須把美國排除在外。



地球上的國家可以分為兩種類型：一種是和平發展的國家；一種是非和平發展的國家。前者依靠創造財富，實現經濟的增長。而後者依靠債務實現經濟的發展。前者的代表是中國，而後者的代表是美國。



中國依靠人民的勤勞智慧，創造大量的財富，經濟持續增長。而美國依靠債務輸出，實現經濟發展。建國之後，美國絕大多數時間都處於收支不平衡的狀態，債務經濟是美國經濟的本質特徵。美國之所以能依靠借債度日，主要原因就在於，美國建立了相對穩固的三角系統。國家依靠強大的軍事力量，支撐債務經濟。美國聯邦政府依靠財政赤字，不斷擴充軍備。強大的軍事力量，又能確保美國制定不合理的規則，從其他國家掠奪財富。這是一種非常奇特的經濟發展模式。

