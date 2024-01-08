林語堂陽明山故居蔣介石贈　遠眺台北美景

台北林語堂故居外觀。（中評社 方敬為攝） 中評社台北1月8日電（記者 方敬為）位在台北陽明山的“林語堂故居”是他最後10年定居台灣的住所，該房舍由蔣介石贈予，採中式四合院搭配西班牙設計風格，呈現獨特的中西合璧美學，林語堂逝世就葬在住所後院，可以遠眺台北盆地景觀，環境優美。由於林語堂生前嗜喝咖啡，管理單位迄今仍會每日沖泡咖啡擺在墓前悼念，呼應林語堂幽默的風格。



林語堂是中國著名的作家及學者，1895年生於福建，1976年逝世於香港。他為聖約翰大學英文學士、美國哈佛大學比較文學碩士、德國萊比錫大學語言學博士，曾任北京大學英文系教授、廈門大學文學院院長、南洋大學首位校長。最後定居香港，任香港中文大學研究教授、聯合國教科文組織美術與文學主任、國際筆會副會長等職，1940年和1950年兩度獲得諾貝爾文學獎的提名。



林語堂逝世後移靈台北下葬在陽明山故居，有關於林語堂的紀念場館，除了台北故居外，包括廈門鼓浪嶼、漳州市天寶鎮、漳州市平和縣等，兩岸共有四處，林語堂之墓在台北，別具意義。



台北林語堂故居建築形式是以中國四合院為架構，設計取向為西班牙式的風格，可謂是兼具東西方特色以及現代感與古典美。其屋頂為藍色琉璃瓦，白色的拉毛粉牆是為地中海建築特色。林語堂曾在《來台後二十四快事》中寫道“宅中有園，園中有屋，屋中有院，院中有樹，樹上見天，天中有月，不亦快哉！”道盡其閒適之情。



1966年1月28日，蔣介石在高雄接見要轉機去香港探親的林語堂夫婦時，表達希望他們夫妻到台灣定居。林語堂先是陽明山租房子住，後來蔣中正就為他們在陽明山建一幢房子。



林語堂故居保留先生過去辦公、起居的家具以及文獻資料，供遊客進一步認識林語堂，建物後方陽台可以遠眺台北城市景觀，環境優美，林語堂之墓則在後院正中央，由於林生前嗜喝咖啡，管理人員迄今每天都會沖泡一杯咖啡擺在墓前，悼念之餘也頗有趣味。

