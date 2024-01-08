中評關注：韓國瑜三階段喊話　催化微棄保

韓國瑜三階段喊話支持者集中挺侯康。（中評社資料照） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）2024大選進入最後一周的衝刺，藍綠白三足鼎立的選局最終結果會如何仍混沌不明，各方都把握最後機會拉票。其中，中國國民黨不分區“立委”候選人首席、前高雄市長韓國瑜這幾天的三階段喊話，呼籲疼惜、支持他的粉絲，集中選票投給國民黨的侯康配，能否推微棄保一把，後續效應值得關注。



所謂的微棄保，正是依藍白目前支持者特性而來。主因是民眾黨2024候選人柯文哲的年輕選民支持度居高不下，且隨著選戰愈走愈後面，這群年輕人的支持是愈鐵，不僅自發性參加柯在各地的造勢，還會透過網路各種管道積極幫忙拉票，希望能透過自己力量改變這次的選舉結果。



因此，在最後階段國民黨的侯康配即便被認為選情緊咬民進黨賴蕭配，但要寄望這些挺柯的年輕人會轉投侯康，看起來就非常不現實，更何況這些年輕人偏綠，2020大選也都投蔡英文居多，以及民進黨這陣子也在猛攻柯文哲，希望操作棄柯保賴，呼喚年輕選票回流。



如果最終這場大選發生棄保效應，年輕選票顯然回流綠營會比轉投藍營機率來的高，這樣的棄保對侯康來說就非常不利，只會拉大和賴蕭之間的差距。所以侯康配需要是藍白間的微棄保發生，在柯鎖住年輕選民支持度狀況下，部分傾向柯的中間選民，或者這陣子被帶風向仍挺柯的韓粉等等群眾的轉投，就有望幫助侯康配獲勝。

