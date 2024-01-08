營商環境重視傳統製造業轉型升級

中評社北京1月8日電／工業和信息化部等8部門日前聯合印發《關於加快傳統製造業轉型升級的指導意見》，提出到2027年，傳統製造業高端化、智能化、綠色化、融合化發展水平明顯提升，並明確了一系列具體目標。這再次強調了傳統製造業的重要性，旨在進一步鞏固增強中國製造業在全球產業分工中的地位和競爭力，推動由製造大國走向製造強國。



經濟日報發表記者黃鑫評論文章表示，強調發展新產業、培育新質生產力，並非傳統製造業就要“靠邊站”。不少傳統製造業經過技術改造，搖身一變就成了戰略性新興產業，比如新材料、新能源汽車產業等，這些都是培育新質生產力的主陣地。事實上，傳統製造業與戰略性新興產業本就是密不可分、互為促進的關係。傳統製造業改造升級所需的新技術、新設備等，為戰略性新興產業提供了巨大的市場需求；戰略性新興產業自身發展也依賴傳統製造業提供的原材料、零部件等支撐。同時，新質生產力帶來的新技術、新方法、新模式，也是推動傳統製造業轉型升級的重要動能。



傳統製造業是中國製造業的主體，也是現代化產業體系的基底。中國製造業具備世界上規模最大、門類最齊全、體系最完整、國際競爭力較強等優勢，其中80%是傳統製造業。在國際市場上，中國具有競爭力的產品大多集中在輕工、機械等傳統製造業領域。多年來，傳統製造業由於帶動效應強、產業關聯度大、國際市場占有率高，一直是科技成果轉化、經濟穩定增長的重要力量，是吸納就業、創造稅收的重要渠道，也是開展國際貿易、有效應對外部打壓的生力軍。



文章指出，不可否認，經歷了多年高速發展，傳統製造業存在諸多問題，亟待破解。一直以來，“大而不強”“全而不精”是中國製造業的突出標簽，這表現為低端產能常過剩、高端供給卻不足，產業基礎不扎實、創新能力又薄弱等。與此同時，面臨資源約束趨緊、要素成本上升等挑戰，傳統製造業的比較優勢逐步消失，需要靠轉型升級重塑新的競爭優勢。然而，轉型升級談何容易，在路徑不明朗、資金投入大、制約因素多等多重壓力下，極易陷入困境。



在新一輪科技革命和產業變革大潮中，在發達國家和一些發展中國家的雙重擠壓下，中國傳統製造業轉型升級困難重重，但不轉只能“等死”。推動傳統製造業轉型升級，解決資金問題是關鍵。技術改造具有“四兩撥千斤”的作用，加大製造業尤其是傳統製造業技術改造資金支持力度，落實稅收優惠政策，都有助於引導傳統製造業增加技改投入，加快向高端化、智能化、綠色化、融合化升級。金融對傳統製造業的支持服務還有更多改善空間，比如可以發揮多層次資本市場作用，支持符合條件的傳統製造業企業通過股票、債券等多種融資方式進行技術改造，或通過併購重組實現轉型升級。



文章認為，傳統製造業轉型升級要一手抓開拓新賽道、培育新產業，一手抓依法依規淘汰落後產能；一手抓優勢領域鍛長板，一手抓基礎領域補短板；一手抓質量提升，一手抓產品升級；等等。總而言之，要通過全面提升產業科技創新能力，持續優化升級產業結構，推動傳統製造業加速邁向價值鏈中高端。



實踐證明，智能化是傳統製造業轉型升級的有效手段。在數字技術和實體經濟深度融合的當下，利用人工智能、大數據等新一代信息技術對傳統製造業進行全方位、全鏈條改造，能提高生產效率，降低生產成本，進而增強製造業質量、效益和核心競爭力。要注意的是，加快製造業數字化轉型，應立足不同產業特點和差異化需求，分類探索路徑，樹立典型標杆，強化引領示範作用。既要鼓勵龍頭企業共享解決方案和產業鏈資源，也要針對中小企業共性需求推出輕量級、低成本、標準化解決方案，帶動產業鏈上下游一起轉起來。



文章指出，製造業轉型升級是個長期課題。需循序漸進、久久為功，注入更多創新動能、數字動能、綠色動能。以製造業高質量發展激發更多新質生產力，夯實中國經濟基本盤。





