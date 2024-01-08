選前倒數賴蕭配今南北大車掃　每天兩場晚會

賴蕭配選前一週，每天安排兩場大造勢，希望催出支持者投票。（照片：賴清德競選總部提供） 中評社台北1月8日電（記者 黃筱筠）選前一週民進黨“賴蕭配”一南一北啟動車隊大掃街。賴清德8日將從台灣南部屏東縣東港開始啟程，一路往北進行車隊掃街，而副手蕭美琴則從新北汐止開始到基隆、宜蘭、新北開始掃街，最後賴蕭兩人在選遠前一天會在台北市集結，選前之夜在台南市與新北板橋舉行兩場造勢晚會。



選前黃金週末開始，各方陣營都安排多場造勢晚會，“賴蕭配”今天開始，兩人分頭啟動全台灣車隊掃街，賴清德從屏東開始，接著到高雄、台南，一整天馬不停蹄；蕭美琴也同樣從新北汐止開始，到基隆市、宜蘭之後，下午又到回新北新店、永和、中和等相對艱困選區進行超對掃街。



“賴蕭配”兩人選前最後一週除了南北大車掃之外，還會在全台各地舉行造勢晚會，8日會在宜蘭縣、基隆市舉行兩場造勢晚會、9日則在南投縣、雲林縣舉辦造勢晚會、10日在苗栗縣、彰化縣舉行兩場造勢晚會、11日則鎖定台中市、台北市凱道舉行兩場造勢，選前之夜賴清德將在台南造勢後，再趕場到新北板橋晚會。



民進黨在選前一週火力全開，賴蕭兩人除了早上在全台車隊掃街之外，晚上各地又安排造勢晚會，且一天都兩場趕。選戰最後關鍵，民進黨已經有危機感努力加溫選情，希望能催出支持者13日務必出來投票。



