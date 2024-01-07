柯文哲左右開弓　號召支持者同時下架藍綠

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄1月7日電（記者 鄭羿菲）2024大選前黃金星期日，台灣民眾黨柯文哲7日在高雄凹子底捷運站旁舉辦造勢大會。柯一上台就批抨民進黨執政各項劣跡，酸台產高端疫苗爭議是民進黨“為了賺小錢，犧牲台灣人”。柯也火辣開嗆，民進黨最缺德、歪哥又胎哥（貪污又骯髒），並向支持者喊話，要換下民進黨，但不能讓中國國民黨上去！



2024大選前黃金星期日，藍綠白都在高雄拚場，比人氣，比氣勢。台灣民眾黨柯文哲7日晚間在高雄凹子底捷運站旁，封街神農路造勢，副手吳欣盈、妻子陳佩琪都到場力挺，不少民眾擠不進神農路，乾脆直接站在捷運站旁、神農路旁草地上，民眾黨也宣布，現場有8萬人到場，線上同步收看直播有11萬人，現場民眾也不斷高喊“台灣的選擇柯文哲”。



柯文哲在7日晚上8點17日抵達會場，受到熱情支持者的簇擁歡迎，短短300公尺的距離，柯文哲與副手吳欣盈走了10多分鐘才上台。



柯文哲一上台就感謝支持者的熱情，不是靠遊覽車、雙主菜便當才來到現場，而是因為共同理念，這才是今年大選的歷史意義。



柯文哲表示，2024“總統”大選是新政治與舊勢力的對決、理性務實科學與意識形態的對決、公民運動與傳統樁腳政治的對決，台下民眾因為有共同理念，認為台灣不應陷在藍綠惡鬥的泥淖，應該勇敢走向新政治、新文化。



柯文哲說，在高雄市民心裡，還是渴望改變，且渴望新政治與新文化，過去國民黨是黨國政治，但高雄也有另一種黨國，就是新權貴、“新潮流”，以前綠營派顆西瓜都會上，應該改正過去“中央政府”重北輕南的政治文化，高雄不應被當作台北以外的第二考量。



柯文哲痛批，高雄負債已達新台幣4500億元，2016年民進黨執政前，前“行政院長”林全曾拜訪他，主張要修財政收支劃分法，但執政8年法令未修，權力仍在“中央”手上，錢要給誰由“中央”決定。



柯文哲還酸蔡英文說，民進黨賴清德提及蔡英文上任還債9000億，但“中央政府”負債卻增加至5.8兆元，為什麼還債還會增加負債，那就是借錢當收入。民進黨為了賺取台產疫苗高端小小的錢，卻擋疫苗，良心被狗啃，過去台灣糾結藍綠惡鬥，這次終於有一次同時下架國民黨、民進黨，他要大家換掉民進黨，同時也不能讓國民黨上去。



柯文哲呼籲，他這次參選，競選主題曲“簡單的人”，就是希望每個人簡單生活，過得快樂，政治人物第一步別貪污，第二認真點，第三理性務實科學，相信美好台灣會在我們手中實現。