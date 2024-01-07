巴以衝突外溢擴散　失控風險令人憂

中評社北京1月7日電／進入2024年以來，巴以衝突外溢效應持續在中東顯現，地區局勢急劇惡化，各方衝突不斷：巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）一名領導人在黎巴嫩遭無人機空襲身亡；黎巴嫩真主黨與以色列在黎以邊境交火不斷；也門胡塞武裝繼續在紅海水域襲擊關聯以色列的船隻，美軍出手擊落從胡塞武裝控制區域起飛的無人機；伊拉克、敘利亞境內一些武裝組織對當地美軍基地發動襲擊，美方予以回擊。



新華社報導，巴以衝突延宕不斷，外溢效應愈發凸顯，地區局勢甚至有失控的風險，引起國際社會普遍擔憂。



中東多地局勢緊張



近一周來，中東局勢持續緊張，軍事行動頻頻展開，暗殺和爆炸事件接連發生，地區多國籠罩在戰爭陰雲中。



哈馬斯政治局副主席薩利赫·阿魯里2日在黎巴嫩首都貝魯特南郊遭無人機空襲身亡。以色列政府或軍方沒有承認或否認暗殺阿魯里，但不願公開姓名的美國官員稱，空襲是以色列所為，以方在暗殺行動開始後才通知美國。



這起襲擊事件激起黎巴嫩方面的強烈反應。以色列國防軍6日說，當天早間黎巴嫩武裝組織向以色列北部梅龍地區發射了約40枚火箭彈，以軍予以還擊。此前，黎巴嫩真主黨領導人賽義德·哈桑·納斯魯拉表示，貝魯特的襲擊事件令真主黨“不能再沉默”，否則所有黎巴嫩人都可能成為襲擊目標。



在紅海，美軍自去年年底擊沉三艘襲擾商船的胡塞武裝船隻後再度出手，6日凌晨擊落一架從胡塞武裝控制區域起飛的無人機，稱事發時“附近有多艘商船”。自本輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝多次襲擊其認定為關聯以色列的船隻，以示對巴勒斯坦的支持。美國及其他12個國家3日發表聯合聲明，要求胡塞武裝立即停止在紅海水域襲擊商船，否則將予以軍事打擊。



緊張局面同樣出現在伊拉克。美方4日用無人機襲擊當地民兵武裝“高貴者運動”的一處設施，打死數人，包括該組織一名領導人。這引起部分民兵武裝的憤怒，他們要求伊拉克政府對美軍下“逐客令”，“高貴者運動”方面表示將進行報復。作為回應，伊拉克總理蘇達尼的辦公室5日表示，政府將組建一個委員會，準備結束美國領導的國際聯盟在伊拉克的任務。



本輪巴以衝突爆發以來，美國在伊拉克、敘利亞的軍事基地和人員受到上百次襲擊，美軍對兩國一些民兵武裝的設施實施了打擊。



此外，伊朗東南部克爾曼市3日發生兩起爆炸事件，已造成92人死亡。極端組織“伊斯蘭國”4日宣稱製造了爆炸事件。有分析認為，中東整體安全形勢惡化，給極端勢力提供了活動機會，可能使地區局勢雪上加霜。

