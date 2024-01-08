中評鏡頭：走近沙頭角 探秘百年禁區新活力

遊客沙頭角打卡（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月8日電（記者 陸文煜）沙頭角第二期已於1月1日開放，“第二期沙頭角開放計劃啟動禮”6日在沙頭角舉行。記者到訪沙頭角現場，感受當地歷史文化和自然風管，感受百年“禁區”的新活力。



沙頭角位於香港新界北區，與深圳市鹽田區接壤，於1951年被列為邊境禁區。其中，沙頭角中英街位處邊境交界，地理位置別具意義。上世紀中國內地改革開放初期，對物資的需求甚大，因此很多香港商人在中英街開店，售賣味精、肥皂、牙膏、糖果、衣服、黃金、手錶等商品給內地同胞。當時中英街市面一片繁榮，每日都有大量人流，最高紀錄一天有將近10萬人次。基於保安理由，多年來衹有持特定禁區許可證，並在中英街有實際居住、生活和工作需要的人士才可以進出中英街，對於其他香港市民來說，中英街是一個歷史見證地，亦富有神秘感。



2022年6月，原屬禁區的沙頭角碼頭首階段開放，其後於2024年1月起實施第二階段開放。如今，沙頭角目前每日允許1000名（其中包括700名旅行團旅客及300名個人旅客）已登記的旅客，於上午七時至晚上九時進入除中英街以外的整個沙頭角遊覽。據悉，自2022年6月起，原屬禁區的沙頭角碼頭首階段開放，先後有超過860個旅行團、3萬4千名旅客到訪。沙頭角第二期於1月1日開放以來，已有約9000名旅客申請電子旅遊禁區許可證在今年1月及2月份到沙頭角遊覽，至5日期間進入沙頭角遊覽的人數超過2200人。



如今，選擇個人遊或參加一日遊旅行團前往沙頭角，不容錯過沙頭角“十大景點”、“十大美食”及“十大文化體驗”。“十大景點”包括沙頭角之角、沙頭角碼頭、日月亭、魚燈廣場、沙頭角舊消防局、中英街花園、沙頭角“海味街”、順平壁畫街、三文魚屋以及沙頭角鏡中鏡，周邊景點還包括羅氏大屋以及鏡蓉書屋。



​ “十大美食”包括快將失傳的懷舊客家小食“炸油糍”、豆豉炆豬肉缽、香煎蠔餅麵、香煎墨魚餅、特色咸菜雞飯、沙頭角老婆餅、沙頭角沙冰、咸牛肉煎蛋菠蘿包拼樽仔奶茶、手打牛肉芝士漢堡以及手衝咸檸蜜、梅子蜜、自家熬製的菊花茶等懷舊飲品。



​“十大文化體驗”則包括鹽寮嚇村天後廟、擔水坑天後宮、沙頭角山咀協天宮、順興街“福祥象”、沙頭角新樓街、陸上龍舟、特色舊路牌、沙頭角“米通”非一般鶴佬名物、茶粿以及幸福小魚。



遊客除了可以盡覽海岸美景﹑特色景點及一嚐當地美食之外，更可乘船前往荔枝窩、吉澳及鴨洲等香港聯合國教科文組織世界地質公園旅遊熱點遊覽。記者在沙頭角現場，盡覽沙頭角海灣的天然海岸線。靜下心神，聽到耳邊傳來陣陣海浪聲，蓋過途人的喧鬧，時間仿彿停止流動，永遠凝在詩人被美景感動的一刻。