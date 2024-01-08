超級星期天　賴蕭配屏東、高雄綠票倉固票

賴清德超級星期天在高雄造勢。（照片：賴清德競選總部提供） 中評社高雄1月8日電／昨日是選前超級星期天，民進黨“賴蕭配”7日晚間在高雄市、屏東縣等綠票倉舉行大造勢，透過基層大動員，屏東場喊出4萬人，高雄場更喊出12萬人到場參與，透過空拍照，陣仗十分龐大



民進黨候選人賴清德出席“超級星期天”走訪全台輔選爭取支持，晚間最終站來到高雄出席“美德站出來！TEAM TAIWAN 挺高雄黃金週造勢！”，賴清德表示，他與蕭美琴將團結民主力量、“國家”朝野，並與民主陣營並肩，讓人民可以安居樂業，台灣成為世界的台灣，懇請高雄民眾為台灣、為民主、為子孫投下神聖的一票，讓民進黨在“國會”順利過半，共同打造繁榮的台灣。



出席高雄鳳山造勢大會者有蔡英文、賴清德、蕭美琴、前“行政院長”蘇貞昌、高雄市長陳其邁、“立委”劉世芳、“立委”候選人邱志偉、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、李昆澤、李柏毅、黃捷以及在地黨公職組成的輔選團隊等人。



民進黨晚間在高雄鳳山舉辦團結勝選之夜造勢活動，高雄曾經締造“韓流”，蕭美琴致詞難得砲火猛烈重批國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜。



她表示，過去高雄人曾經一不小心選錯一個韓國瑜，她無法想像未來如何向外國朋友解釋，台灣的“國會議長”曾經用膝蓋走路、喜歡娛樂講大話。



賴清德致詞表示，很高興能在超級星期天再度來到高雄這座民主的城市，高雄人從黨外時代開始，歷經美麗島事件，用血、淚與勇氣為台灣爭取民主，大家現在能站在這塊土地當家作主，都是高雄鄉親過去共同奮鬥的成果，在這場選舉的關鍵時刻，懇請各位鄉親發揮民主精神，繼續拉票、固票、催票，確保最後的勝利。

