林富男：柯文哲承諾解決重北輕南的問題

中評社台北1月8日電（作者 林富男）隨著2024年台灣大選倒數第6天，解決“重北輕南”問題成為各位候選人熱點話題，昨(7)日柯文哲在高雄造勢活動，承諾用更多政策工具解決此一問題。



首先探討“重北輕南”的根源。該問題源於“中央”政府對北台灣相對偏重，而較忽視了南台灣的發展，“重北輕南”這個名詞近40年來，在南台灣人民朗朗上口響徹雲霄。這種不均衡不僅影響了南台灣的經濟進步，也引發了南台灣民眾普遍不滿。作者探究其因，起於早期國民黨長期執政時期，將黨務、政治、軍事及金融資源主要集中在台北所造成。我們衷心期待，台灣的全面發展應涵蓋全島，而不應僅著重於北台灣的特定地區。



面對這一問題，柯文哲提出了一系列解決策略，包括引導外資投資高雄以促進產業多元化、改革稅收制度以確保公平分配、加強南台灣基礎設施建設、提升教育和醫療資源，以及著力解決環境問題。特別值得一提的是，針對高雄缺電缺水問題，柯文哲提議在沒有水源的高雄，新建水庫，建立全台水庫聯合管理系統水資源均衡調配，讓北水南調、南水北調，並以科技充實儲水地庫，解決高耗水產業的需求，以發展經濟保護民生。



此外，柯文哲還強調投資南台灣，加強基礎設施建設。改善南部地區路網交通網絡，如：高雄需要再增建二條捷運線；現有橘線北伸到台南市，南延到屏東縣東港，紅線向東伸至屏東市。其次，在“南星計畫”土地上新建全天候高雄國際機場，禆利24小時國際航班可以起降及轉運。藉興建新型現代國際機場，必能快速取得南北均衡發展的表徵。



台灣民眾黨深知解決“重北輕南”問題的重要性。我們承諾將這些策略轉化為具體行動，並相信柯文哲的政策執行力。一旦當選，我們將組建一個高效的“聯合內閣”，全力推動解決這一問題。我們堅信，透過這些全面而具體的政策措施，能夠實現南北均衡發展，進而促進整個台灣的和諧與繁榮。



我們期待在即將到來的大選中獲得廣大選民的認同與支持，共同實現美好台灣的願景。



(作者：林富男，台灣民眾黨資深中央委員、南台灣總督導，柯文哲“全國”競選總部主任委員)

