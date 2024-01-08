融入新發展格局，不斷提高競爭力和持續力

中評社北京1月8日電／發展是解決一切問題的總鑰匙，高質量發展是實現第二個百年奮鬥目標的根本路徑。習近平總書記在新年賀詞中指出，“明年是新中國成立75周年。我們要堅定不移推進中國式現代化，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，統籌好發展和安全。”



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央對經濟社會發展提出了許多重大理論和理念，其中新發展理念是最重要的、最主要的，社會各界對貫徹新發展理念已經形成高度共識，實踐也在不斷深化。



貫徹新發展理念是新時代我國發展壯大的必由之路。白洋澱邊，雄安新區建設如火如荼；黃浦江畔，浦東新區改革蹄疾步穩；南海之濱，深圳特區勇立開放潮頭……在新發展理念引領下，我國經濟不斷破解發展難題，在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力上取得重大突破，開啟了質量變革、效率變革、動力變革的壯闊征程。上海洋山四期自動化碼頭的智能化升級，過去119人操控的軌道吊，現在僅需9人遠程監控操作，成為中國經濟發展效率變革的生動見證。今天的中國，新發展理念描繪的壯美畫卷，在大江南北鋪展開來，新發展理念正持續激發高質量發展的巨大動力。



貫徹新發展理念，必然要求構建新發展格局，這是歷史邏輯和現實邏輯共同作用使然。加快構建新發展格局，必須增強城鄉區域發展協調性，優化國內大循環的空間布局。長江經濟帶發展、黃河流域生態保護和高質量發展齊頭並進，京津冀、長三角、粵港澳大灣區日新月異，西部大開發、東北全面振興、中部地區崛起、東部率先發展勇毅篤行，東西南北中共譜“協奏曲”，城市與鄉村攜手織“錦綉”。在新發展格局下，中國的發展面貌煥然一新。



構建新發展格局也要運用改革思維和改革辦法，掃除各種利益羈絆，破除體制機制障礙。今年是改革開放45周年，以開放促改革、促發展是我國現代化建設不斷取得新成就的重要法寶。我們擴大對外開放，放寬市場准入，持續優化營商環境，積極擴大進口，擴大對外投資，為國內外企業家投資創業營造更加公平有序的環境，以開放促改革、促發展、促創新。今年1月1日，《江蘇省促進和保護外商投資條例》正式實施，國家和地方同步發力，讓開放的大門越開越大。



貫徹新發展理念，構建新發展格局，意味著高質量發展、高品質生活、高效能治理，實現由量到質、由大到強的一次大跨越。黨的十八大以來，我國糧食產量連續保持在1.3萬億斤以上，能源供給保障能力持續提升，產業鏈供應鏈安全穩定保障能力不斷增強，關鍵核心技術攻關步伐加快，經濟安全得到全面加強。實踐證明，發展是解決一切問題的總鑰匙。主動融入新發展格局，全力推動我國經濟轉向高質量發展，才能實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。



偉大事業都始於夢想、基於創新、成於實幹。完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，加快實現科技自立自強，我們就一定能夠不斷提高我國發展的競爭力和持續力，在日趨激烈的國際競爭中把握主動、贏得未來。



來源：中國江蘇網 作者：安心

