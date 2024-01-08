著眼長遠加快布局未來產業

中評社北京1月8日電／工信部日前提出，要制定未來產業發展行動計劃，前瞻布局未來產業，豐富完善應用場景，培育產業生態，搶占未來競爭制高點。這有助於強化未來產業發展的政策引導，構築未來發展新優勢。



未來產業是新質生產力的主陣地。綜合來看，未來產業是發展成熟度較低但發展潛能很大，較高依賴基礎研究、原始創新，由引領重大變革的顛覆性技術及其新產品、新業態所形成的產業。未來產業代表著未來科技和產業的發展方向，是科技含量高、綠色發展足、產業關聯強、市場空間大的產業，也是創新技術與多領域深度融合的產業。未來產業具備的前瞻性、引領性、突破性、融合性等特徵，都符合新質生產力的內涵和要義。



前瞻布局未來產業，是搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇的戰略選擇。縱觀前幾次工業革命，新興產業都是構建全球競爭新優勢的關鍵。當前，未來產業已成大國博弈新賽道。美國持續更新關鍵和新興技術清單，提出大力支持未來工業、空天科技等領域的基礎和應用研究；歐盟發布了未來工業的關鍵使能技術，包括高性能計算、量子科技、納米技術等；日本也宣布大力促進量子技術和人工智能發展。前瞻布局未來產業是我國與全球創新保持同步甚至實現趕超的重要抓手，更是經濟高質量發展的迫切需要，也有利於加快產業轉型升級，培育新的經濟增長點。



發展未來產業，要著眼長遠。未來產業是發展趨勢，尚處於萌芽或孕育階段，技術突破更為前沿，產業成長的不確定性更大，培育周期也更長。這就需要加強頂層設計，以國家戰略和政策來牽引發展。例如，美國建立多種投資體系促進未來產業發展，德國以創新政策體系引領未來產業發展方向，法國完善多層級科技決策咨詢協同工作機制服務未來產業發展。我國也應盡快制定實施未來產業發展行動計劃等政策，瞄准人工智能、人形機器人、元宇宙、6G、量子信息、生物製造等領域，加快技術、材料研發應用，統籌推進標準研製，促進形成新質生產力。



發展未來產業，也要立足當下。布局未來產業不能一哄而上。各地要因地制宜、錯位發展，結合特色優勢、資源禀賦，在應用場景構建、人才引育、產融合作等方面積極探索，培育一批未來產業高地。尤其是要選擇未來產業的細分領域，積極融入全國乃至全球未來產業體系，形成核心競爭力。需要注意的是，發展未來產業也不能套用以往針對成熟產業的政策。比如，過多地採用補貼、刺激政策容易導致盲目投資、重復建設，造成新的資源浪費。



發展未來產業，更要強化生態建設。未來產業成熟度低、基礎弱、不確定性大，發展起來殊為不易，更需要協同創新的環境、開放多元的產業生態。要打造企業、高校、科研院所等多方參與的未來產業創新成長生態體系，不斷完善基礎科技創新合作模式、未來產業公共服務體系和激勵創新的政策環境。加強人才培養引進，加快培育未來產業核心企業，打造開放合作平台，抓住未來產業發展窗口期，搶占未來產業發展制高點。



來源：經濟日報 作者：金觀平



