新增抵押補充貸款釋放哪些信號

圖為一名銀行工作人員在點鈔。（來源：新華網） 中評社北京1月8日電／據新華社報導，中國人民銀行日前發布消息，2023年12月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款3500億元。這是2023年2月以來，三家政策性銀行第二次增加抵押補充貸款，釋放了哪些信號？



什麼是抵押補充貸款？



2014年4月，中國人民銀行創設抵押補充貸款（PSL），為開發性金融支持棚改提供長期穩定、成本適當的資金來源。後來，PSL的支持領域不斷拓寬，用於棚戶區改造、地下管廊建設、重大水利工程、“走出去”等重點領域，發放貸款的對象也不僅限於國家開發銀行，而是拓展至中國進出口銀行和中國農業發展銀行。



“作為結構性貨幣政策工具之一，抵押補充貸款的期限最長可達5年，且成本較低。”上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，中國人民銀行經常運用中期借貸便利、抵押補充貸款等工具，加大中長期流動性投放力度，改善市場流動性預期，滿足實體經濟中長期融資需求。



根據抵押補充貸款的相關要求，對屬於支持領域的貸款，中國人民銀行按貸款本金的100%予以資金支持。截至2023年12月末，三家政策性銀行的抵押補充貸款餘額為32522億元。



回顧2023年，三家政策性銀行只在2月淨新增17億元抵押補充貸款，其餘月份多以持平和淨歸還為主，直到12月淨新增3500億元抵押補充貸款。而上一次三家政策性銀行的淨新增抵押補充貸款突破3000億元還是在2022年11月，當時三家銀行淨新增抵押補充貸款3675億元。



“在2023年底，中國人民銀行通過抵押補充貸款加大淨投放力度，有助於呵護年末資金面。”招聯首席研究員董希淼表示，此舉相當於央行投放基礎貨幣，兼具總量和結構雙重功能。通過向政策性銀行提供資金，來支持特定項目，以達到精準滴灌的目的。自創設以來，抵押補充貸款在支持重點領域和重大項目、穩住和引領投資等方面發揮了積極作用。

