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歲末年初話信心 外貿展現較強韌性
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2024-01-08 09:56:54
（來源：新華網）
中評社北京1月8日電／據新華社報導，在西安國際港站，一輛輛電動載人汽車正整裝待發，準備搭乘中歐班列運往哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等地。2023年前三季度，我國新能源汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”產品出口同比增長41.7%，出口值連續14個季度保持兩位數增長。2023年以來，我國外貿頂住壓力，展現出較強韌性。
（來源：新華網）
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