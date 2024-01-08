心懷“國之大者”　聚焦“民之所盼”

圖為浙江省岱山縣紀委監委聚焦營商環境優化提升，緊盯當地重點產業、重點項目開展調研監督，保障各項惠企政策措施落地。圖為該縣紀檢監察幹部走訪船舶修造企業。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月8日電／據中央紀委國家監委網站報導，“我們已將你鄉幾處河道存在的黑臭水體問題錄入縣‘黃河流域生態保護和高質量發展信息化監督平台’，將動態監督、跟蹤督辦，請盡快整改並反饋整改情況……”山東省梁山縣紀委監委黃河流域生態保護和高質量發展專項監督檢查組工作人員日前頂著寒風，來到黃河流經區域趙堌堆鄉調研督導水環境治理情況，對發現的問題現場提出整改意見。



黃河寧，天下平。根據山東省紀委監委部署，梁山縣紀委監委將黃河流域生態保護和高質量發展作為政治監督重要內容，持續開展專項監督。



“在推動黃河流域生態保護和高質量發展上走在前”。山東省紀委監委把貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神作為重大政治任務來抓，強化政治監督，推進綜合治理。



新時代新征程政治監督的根本任務就是推動黨員幹部深刻領悟“兩個確立”的決定性意義、堅決做到“兩個維護”，確保黨中央重大決策部署和習近平總書記重要要求不折不扣落到實處。



政治監督是督促全黨堅持黨中央集中統一領導的有力舉措，要在具體化、精準化、常態化上下更大功夫。各地紀檢監察機關心懷“國之大者”，聚焦“民之所盼”，完整準確全面把握政治監督具體化、精準化、常態化要求，緊密結合各地實際，明確具體監督任務，並通過專項監督等方式，突出重點、聚焦關鍵，精準糾治突出問題，創新方式推動常態長效，以有力有效日常監督促進各項政策落實落地。



對標對表列出清單 錨定具體監督任務



如何找准政治監督的切入口、發力點？各地紀檢監察機關增強對標對表的政治自覺，認真學習習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，就推動黨的二十大精神、黨中央決策部署同部門、行業、領域實際緊密結合，列出清單，明確具體監督任務。

