駐葡萄牙大使在葡《新聞日報》發表署名文章

（圖片來源：外交部網） 中評社北京1月8日電／據外交部報導，2024年1月5日，駐葡萄牙大使趙本堂在葡《新聞日報》發表署名文章《便利人員往來為中葡關係注入新動能》，全文如下：



中國和葡萄牙是“交得其道，千里同好”的好朋友、好夥伴，兩國人民的長久交往為中葡友誼築牢了深厚基礎。我們十分高興地看到，2023年中葡人員往來迎來強勁復甦勢頭：全年預計將高達近20萬人，同比增長近200%。自葡萄牙赴華簽證的審發量同比增長超500%，是過去三年簽證審發總數的2倍。



過去一年，我在很多場合都感受到葡萄牙各界朋友對赴華參訪的濃厚熱情，大家也向我真誠地提出了便利旅行的寶貴建設性建議。中國政府致力於便利人員往來，推動高水平對外開放。中國駐葡萄牙使館堅持積極創造有利條件，為暢通中葡人員往來提供更多便利。我多次到使館領事證件大廳和里斯本中國簽證服務中心，調研掌握更多一線實際情況，和我的同事們一起研究各類方案。一年裡，中方既做“減法”，又做“加法”，落實和推出一系列優化舉措，為葡萄牙朋友帶來了實實在在的便利。



一方面，我們在申辦流程上做“減法”，讓赴華人員“輕裝待發”。



“時間－”：申辦簽證不再需要在線預約，申請人可以在工作日當天直接到簽證中心遞交材料，遞交後通常4個工作日內即可拿到簽證，時間進一步縮短。我們還為有需要的人員提供加急服務。不少葡萄牙友人對我表示，此前排隊預約需要等待很長時間，現在隨到隨辦，不到一個星期就能拿到簽證，赴華非常便利。



“流程－”：中國政府進一步擴大72／144小時赴華過境免簽政策適用國家範圍，符合條件的葡萄牙朋友可以短期過境，從事旅遊、臨時商務訪問等活動，無需申辦簽證。我們精簡外國人來華簽證申請表，優化涉及7個大項、15個子項，顯著減少了文字性填報內容，申請人填表時間大幅縮短。對於符合條件的商務、旅遊、探親等人員，予以階段性免采指紋，辦理環節更加緊凑。



“費用－”：赴華簽證規費進行了階段性調減，比如葡萄牙朋友常用的申根國家公民赴華旅遊簽證規費，就從60歐降至45歐，降幅達20%。如今，只要是中葡兩國簽發的在《取消外國公文書認證要求的公約》範圍內的公文書，無需辦理領事認證，單份認證降費最多可達80歐元。

