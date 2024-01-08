追榜樣之光　挺鐵紀擔當

圖為上海市紀委監委紀檢監察幹部監督室主任 周瑩（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月8日電／據中央紀委國家監委網報導，先進是看得見的標杆，榜樣是觸得到的力量。



在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，紀檢監察系統湧現出一批忠誠於黨、忠誠於人民、忠誠於馬克思主義、忠誠於紀檢監察事業的先進典型，他們堅定不移貫徹黨中央全面從嚴治黨戰略部署，為深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭作出了積極貢獻，集中展現出紀檢監察幹部可親可敬可信的良好形象。



2023年10月12日，新時代紀檢監察系統先進典型事跡首場報告會在中央紀委國家監委機關舉行。



長期同腐敗分子面對面較量的審查調查“尖兵”周瑩，“缺氧不缺精神”的雪域高原政治生態“護林員”魏國權，在基層一線拼搏奮鬥獻出寶貴生命的時代楷模李夏，立足派駐監督職責練就硬脊梁、鐵肩膀、真本事的黨的忠誠衛士李志軍……先進典型生動感人的事跡，集中展示了紀檢監察幹部忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的鐵軍風采。



北京、安徽、上海、四川……報告團所到之處反響強烈，受到廣大紀檢監察幹部的熱烈歡迎。各級紀檢監察機關採取多種形式，積極營造學習宣傳先進模範、弘揚先進典型精神的良好氛圍，將崇尚先進、學習先進、爭當先進的熱情與幹勁，凝聚成幹事創業的磅礴力量。



在學習新時代紀檢監察系統先進典型事跡的同時，也要學好身邊的典型。“這些先進典型之所以能夠做出突出成績，根本源於信仰堅定、對黨忠誠形成的強大而持久的內驅力，大家一定要堅定理想信念、築牢信仰之基，真正把對黨絕對忠誠落實到一言一行中。”山東省紀委監委組織召開全省紀檢監察系統先進個人代表典型事跡報告會，號召全體紀檢監察幹部學習先進典型忠誠堅定的政治品格，爭做政治過硬的表率。



身邊榜樣是最鮮活的教材，是看得見的正能量。

