柯文哲高雄車隊掃街拜票　拉抬民眾黨選將

大樹區青雲宮廟埕聚集約40名柯粉到場支持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄1月8日電（記者 鄭羿菲）2024大選倒數不到一周，台灣民眾黨2024候選人柯文哲8日上午馬不停蹄陪同民眾黨高雄第一選區候選人（旗山美濃等14區）曾尹儷、不分區“立委”候選人莊貽量車隊掃街拜票，要把握最後一分一秒爭取選票。



柯文哲一早到高雄市大樹區青雲宮參拜，廟埕就聚集了約40名柯粉到場支持，聯訪過程中柯粉還一度問“今天有沒有合照？”但柯今早行程並未規劃合照，柯還特別在啟動車掃前，替柯粉簽名。



柯文哲連續2天在高雄市車掃，昨天在市區、今天則在較靠郊區，加上周一上班日一路上人潮雖比昨天少，但仍有不少支持者站在路邊向柯揮手、拿著自製手舉牌、KP旗致揮舞力挺，甚至也有夫妻騎車帶小孩跟著車隊、夫妻帶小孩站在路邊，看到柯文哲後興奮異常，柯也都一一回應“謝謝小草們，謝謝。”



值得注意的是，柯文哲過往被外界認為在中老年齡層支持者較少，但在柯南下中南部後，路邊也有不少中老年民眾站在路邊向柯揮手，或是與年輕柯粉站在一起搖旗，柯的實力不容小覷。



柯文哲1月2日從新北市新莊區的競選總部啟動車隊掃街拜票後，一路南下與民眾拉近距離，並配合地方造勢增加選民黏著度、企圖為年輕選民的熱情點火衝高投票率。柯文哲8日開始從高雄北上台南、宜蘭，在10日下午回到新北，12日在府前凱道舉辦選前之夜造勢活動、13日則在新莊競選總部前封街與支持者一同看開票。