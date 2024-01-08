對話“流浪博士”視頻拍攝者：回歸正常生活

視頻截圖（圖片來源：澎湃新聞） 視頻截圖（圖片來源：澎湃新聞） 中評社北京1月8日電／據澎湃新聞報導，留美華人博士孫東（化名）在紐約布魯克林流浪多年後，經由幾段短視頻，在2024新年之初被各方“看見”。



前述視頻里，54歲的孫東裹著幾層灰撲撲的厚衣服，臉凍得通紅。



他自述，曾在復旦大學學習，後留美攻讀物理學碩士、博士，他曾在華爾街從事軟件開發，有過一段婚姻，已經是美國公民。視頻里，他自稱“被孤獨幻想迷糊住了”，2007年開始流浪，早上買了早餐會去公園休息，每周會去街區附近領人們留下的衣服和被子，天氣過冷則會到地鐵站里過夜。



隔著太平洋，江蘇江陰的孫尚在看到網上流傳的視頻時，“都不敢認，後來看清了才確認是他，忍不住掉下了眼淚”。



孫尚上一次見到堂哥孫東還是30多年前。那年，19歲的孫東即將公派留學去美國，“村上給每家每戶發了報喜的糖”，而彼時18歲的孫尚恰好在紡織廠學裁縫手藝，就用時髦的“的確良”布料給堂哥做了幾套從里到外的衣服。



在他印象中，堂哥性格內向，讀書、下棋都很厲害，“是那種喜歡安安靜靜搞研究的人”。



孫尚告訴澎湃新聞，去美國的頭幾年，孫東還與家人聯繫，但後面聯繫就稀疏了，大約20年前，父親去世，他沒有回國奔喪，他的母親現在臥病在床。



孫尚很想知道，這麼多年過去，究竟發生了什麼，堂哥才會在街頭流浪。



去年夏天，在美華人朱峰第一次在紐約布魯克林八大道見到孫東，“當時並不知道他是中國人，只是用簡單的英語打了個招呼，留給他一些吃的便離開了。”

