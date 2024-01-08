伊拉克要全面恢復主權

中評社北京1月8日電／據新華社報導，伊拉克總理的媒體顧問希沙姆·裡卡比6日告訴俄羅斯衛星通訊社，伊拉克政府打算加快與美國領導的國際聯盟就其軍隊從該國最終撤離而舉行的談判。



裡卡比說：“伊拉克政府致力於加快與國際聯盟的對話，以便從伊拉克撤出聯軍。我們的技術團隊正在與聯盟國家進行談判。”



這名顧問補充說，伊拉克總理蘇達尼正在不斷監督該國武裝部隊的構成，以便為撤軍後的時期做準備。



報導稱，伊拉克總理5日證實了巴格達“堅定和有原則”的立場，即已經完成使命的聯軍在伊拉克的存在應該結束了。蘇達尼還說，政府將很快確定雙邊委員會的成立日期，該委員會將規範聯軍從伊拉克最終撤離的程序。



另據今日俄羅斯電視台網站1月6日報導，在伊朗將軍卡西姆·蘇萊曼尼在伊拉克被暗殺整整四年後，美國的一次空襲又炸死了巴格達民兵部隊的一名高級指揮官。伊拉克總理蘇達尼已經承諾將啟動把國際聯軍“趕出伊拉克”的進程。



報導說，人民動員軍是受到伊拉克政府支持的組織，下屬有數十個武裝派別。4日，美軍空襲了人民動員軍的總部，導致至少兩人喪生，其中包括真主黨高貴者運動的領導人穆什塔克·塔利布·賽義迪。



伊拉克總理5日說：“人民動員軍是隸屬於國家的正式組織，受國家保護，是我國武裝部隊不可分割的一部分。我們譴責針對我國安全部隊的襲擊，這些襲擊超越了建立國際聯軍的授權精神和規則。”

