雲南文山：為歸僑僑眷辦實事、解難題

中評社北京1月8日電／據人民日報海外版報導，雲南省文山壯族苗族自治州文山市：為歸僑僑眷辦實事、解難題



通過手機將歸僑僑眷身份認定所需要的資料發給工作人員，不到1個小時，歸國華僑王正雄就收到了電子版歸僑僑眷身份認定書，紙質版也很快郵寄到家。一張快速送達的身份認定書，體現了當地僑務部門的暖心服務。



從細微處提升服務水平



“原本以為要大費周章找材料、開證明，沒想到足不出戶就把事情解決了。太方便了！”日前，在雲南省文山壯族苗族自治州文山市居住的歸國華僑王正雄給文山市委統戰部打來電話，連聲道謝。



王正雄2012年赴美國經商，2021年回到文山和女兒一起生活。2023年10月，他瞭解到歸國華僑需要進行身份認定，才能享受相關政策。王正雄打電話向文山市委統戰部咨詢，打算親自到現場辦理。電話裡，工作人員表示可以幫助進行代辦並郵寄到家，於是便有了開頭的一幕。



文山市生活有1000多名歸僑僑眷。近年來，文山市委統戰部重視提升為僑服務水平，推行歸僑僑眷身份認定代辦業務，對問題求助現場協調督辦，為28名歸僑僑眷代辦了身份認定，協調解決了5起歸僑僑眷問題求助，增進歸僑僑眷獲得感與歸屬感。



僑鄉成旅遊亮點



雲南省文山州積極為廣大歸僑僑眷辦實事、解難題。類似王正雄這樣的暖僑案例，在文山州其他歸僑僑眷集聚的地區還有很多。

