驚魂一刻　美客機空中“敞門”緊急折返

2023年6月19日，在法國巴黎近郊的布爾歇機場舉行的巴黎航展上，一架波音737 MAX飛機進行飛行表演。（來源：新華網） 中評社北京1月8日電／據新華網報導，美國阿拉斯加航空公司一架客機5日傍晚起飛不久，後艙一扇逃生門在空中脫落，致使飛機緊急折返，所幸180名乘員無人傷亡。



阿拉斯加航空在一份聲明中說，這架波音737 MAX 9型客機當地時間17時06分從俄勒岡州波特蘭市起飛，原定飛往加利福尼亞州安大略市，航班編號1282，載有174名乘客和6名機組人員。



美國航班跟蹤網站信息顯示，客機起飛6分鐘後轉向折返，20分鐘後降落在起飛機場，其間最高飛到4976米的高度。



據“24小時飛行雷達”網站，客機外部拍攝的畫面顯示，機艙後段一扇可以用作緊急出口的艙門脫落。社交媒體上流傳的乘客所拍照片顯示，一扇舷窗及其周圍的壁板“消失”，留下一個大洞，好似“敞門”飛機。



乘客埃文·史密斯經歷空中驚魂一刻，他告訴當地電視台：“我們聽到飛機後部左側傳來一聲巨響，然後聽到風聲呼嘯。所有氧氣罩隨即掉下來，大家紛紛戴上。”



史密斯說，坐在“洞口”旁邊座位上的是一對母子，男孩穿的襯衫被大風撕破，吸出艙門。還有媒體說，一些乘客的手機被吸到機艙之外。



路透社援引一名航空安全專家的話報導，這一事件說明客機飛行過程中系好安全帶的重要性，即便要求扣好安全帶的指示燈熄滅。



“24小時飛行雷達”網站說，涉事客機所掉落的艙門位於機翼後部，在座位密集的情況下，可作為備選艙門啟用，以供緊急疏散，但涉事飛機這扇艙門被永久封閉。路透社報導，阿拉斯加航空旗下客機的這類艙門均處於永久“未激活”狀態。



阿拉斯加航空和涉事客機製造商波音公司暫未回應上述說法。



美國聯邦航空管理局記錄顯示，這架客機兩個多月前剛剛下線並通過認證。“24小時飛行雷達”網站信息顯示，涉事客機去年11月11日開始商業飛行，已經飛過145趟航班，事發當天飛過兩趟。



阿拉斯加航空宣布將停飛旗下所有65架波音737 MAX 9型客機，直至完成安全檢查和維護。



波音公司表示，已知悉這起事故，正在收集更多信息並將配合調查。美國聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會說，將調查這起事故。