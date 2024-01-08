美國會兩黨達成支出協議以避免政府“停擺”

12月13日，在美國華盛頓，美國總統拜登的兒子亨特·拜登舉行記者會後從國會大廈前經過。（來源：新華社） 中評社北京1月8日電／據新華網報導，美國國會眾議院議長、共和黨人約翰遜7日表示，國會兩黨領導人當天就一項總額達1.59萬億美元的支出協議達成一致，為聯邦政府避免在本月晚些時候陷入部分“停擺”鋪平道路。



約翰遜當天在寫給國會議員的信中說，該協議為2024財年（2023年10月1日至2024年9月30日）制定了支出計劃，其中8860億美元用於國防支出，7040億美元用於非國防支出。



不過，按照參議院多數黨領袖、民主黨人舒默和眾議院民主黨領袖傑弗里斯當天發表聯合聲明中的說法，2024財年非國防支出預算為7727億美元，金額與約翰遜公布的數字有所出入。一名國會民主黨議員助手表示，兩者差額為“調整部分”，包括在當天的協議裡。



美國總統拜登在兩黨達成協議後發表聲明說，支出協議“讓我們離防止不必要的政府‘停擺’又近了一步”。他呼籲國會共和黨人必須停止威脅讓政府陷入“停擺”，履行其基本責任。



拜登還提及他於2023年10月向國會提出的包括援助以色列和烏克蘭資金在內的特別撥款請求。他敦促國會共和黨人盡快批准該請求。



美國聯邦政府大部分機構即將在1月19日因運轉資金耗盡而陷入“停擺”，剩餘機構的運轉資金將在2月2日耗盡。分析人士指出，儘管該協議推動了潛在撥款法案的立法進程，但並非表明國會兩黨已彌合分歧。約翰遜在信中坦言，協議達成的開支水平“不能讓所有人滿意”，也不能像部分議員預期的那樣削減開支。因此，聯邦政府“停擺”的可能性仍然存在。