日本能登半島地震導致部分海域變成陸地

這是1月4日在日本石川縣輪島市拍攝的“輪島早市”的廢墟。（來源：新華網） 中評社北京1月8日電／據新華網報導，日本媒體6日援引研究人員的話報導，日本石川縣能登半島地震導致沿海部分海底抬升變成陸地。



據《讀賣新聞》報導，日本國土地理院研究人員分析衛星觀測數據，發現從能登半島珠洲市經輪島市至志賀町的沿岸海底隆起露出水面，總長度大約85公里。其中，輪島市皆月灣一帶海底隆起大約4米，海岸線向海中推進大約200米。



日本地理學會研究人員分析航空攝影圖片，發現僅在珠洲市至輪島市沿岸大約50公里範圍內，陸地面積就擴大約240公頃。



據共同社報導，根據空中觀測，輪島市沿海大約15公里範圍出現水下陸地抬升出水面現象。



能登半島1日發生7.6級地震，最大震度為7，達到日本氣象廳所設震度等級的最高級。《讀賣新聞》援引廣島大學地理學副教授後藤秀昭的話報導，這類導致地形改變的地震數千年來在這一帶發生過多次，1日的地震已經達到這一程度。



根據石川縣統計，截至當地時間6日17時，能登半島地震在該縣造成126人死亡，另有210人下落不明。



日本氣象協會統計，包括1日7.6級地震前數分鐘發生的一次地震在內，截至7日中午，能登半島地區發生最大震度5弱及以上地震15次。其中，6日深夜發生的一次地震最大震度達到6弱。