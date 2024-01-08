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古馬其頓王國宮殿遺址重新向公眾開放
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2024-01-08 10:27:43
中評社北京1月8日電／據新華社報導，經過16年的修復，位於希臘北部的古馬其頓王國宮殿遺址6日重新向公眾開放。希臘總理米佐塔基斯5日出席落成儀式時表示，希望修復後的宮殿遺址能夠吸引更多遊客，帶動周邊地區經濟發展。古馬其頓王國宮殿是古馬其頓國王亞歷山大大帝在位期間的首都核心建築。該遺址作為希臘維爾吉納考古遺址的重要組成部分，被聯合國教科文組織列入“世界文化遺產名錄”。
（來源：新華網）
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