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第六屆中國國際芭蕾演出季閉幕
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2024-01-08 10:28:31
中評社北京1月8日電／據新華社報導，1月5日，第六屆中國國際芭蕾演出季暨慶祝天橋劇場成立70周年閉幕式《GALA》在北京天橋劇場上演，演員們為觀眾演繹了跨越古典與現代，不同風格、不同流派的芭蕾佳作。
本屆芭蕾演出季於2023年11月17日開幕，中國中央芭蕾舞團、俄羅斯聖彼得堡艾夫曼芭蕾舞團、德國斯圖加特芭蕾舞團等院團的藝術家們先後亮相，共上演10台大戲、23場演出，吸引了近兩萬八千名觀眾走進劇場。
（來源：新華網）
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