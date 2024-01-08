海軍南昌艦黨委被授予“時代楷模”稱號

中評社北京1月8日電／據新華社報導，在全黨全軍全國各族人民深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，奮進強國建設、民族復興新征程之際，中央宣傳部向全社會宣傳發布海軍南昌艦黨委先進事跡，授予他們“時代楷模”稱號。



海軍南昌艦2020年1月入列服役，舷號101，是我國自主研製的055型導彈驅逐艦首艦，是海軍新質作戰力量的典型代表。在慶祝人民海軍成立70周年海上閱兵中，該艦作為水面艦艇“排頭兵”光榮接受習主席檢閱。入列以來，艦黨委深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹習近平強軍思想，聚焦黨在新時代的強軍目標，團結帶領全艦官兵傳承英雄薪火、厚植先鋒底色，加速備戰轉型、鍛造一流標杆，參與執行航母編隊戰備訓練10餘項重大任務，開創人民海軍史上多個第一。艦黨委被海軍黨委表彰為“奮鬥新時代先進基層黨組織”，南昌艦被表彰為“全軍踐行強軍目標標兵單位”，榮立二等功1次。



南昌艦黨委的先進事跡經宣傳報導後，在全社會引發熱烈反響。廣大黨員幹部和青年學生認為，南昌艦黨委是聚焦新域新質作戰能力生成、持續增強黨組織領導備戰打仗質效的優秀代表，是奮進深藍寫忠誠的堅強戰鬥集體。他們的先進事跡，生動展示了習近平總書記領航新時代強軍事業取得的歷史性偉大成就，深刻反映了人民軍隊全面加強黨的領導和黨的建設、把黨的政治優勢和組織優勢轉化為制勝優勢的實踐成效，充分彰顯了全軍官兵錨定實現建軍一百年奮鬥目標、奮力開創國防和軍隊現代化新局面的堅定決心和自覺行動。廣大官兵一致表示，要以“時代楷模”為榜樣，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制，在習近平強軍思想指引下，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，築牢鐵心向黨的思想根基，激發團結奮進的精神力量，在新時代新征程上開創我軍黨的領導和黨的建設工作新局面，向著全面建成世界一流軍隊勇毅前行。



“時代楷模”發布儀式現場宣讀了《中共中央宣傳部關於授予海軍南昌艦黨委“時代楷模”稱號的決定》，播放了反映該艦黨委先進事跡的短片，中央宣傳部負責同志為群體代表頒發了“時代楷模”獎牌和證書。中央軍委政治工作部、海軍黨委負責同志，以及部隊官兵、首都高校師生和少先隊員代表參加發布儀式。



（來源：新華網）