韓指柯不會贏　柯文哲：韓要配合操作棄保

柯文哲今日上午在高雄掃街。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄1月8日電／中國國民黨不分區“立委”侯選人韓國瑜比喻台灣民眾黨2024大選候選人柯文哲如空氣槍，非常熱鬧，但不會贏，呼籲柯支持者投給“侯康配”。對此，柯文哲7日在高雄時表示，他可以瞭解韓國瑜受到很大壓力，一定要配合操作棄保，這跟他（韓國瑜）私下跟我講的都不一樣。



國民黨大選副手候選人趙少康則回敬，私底下的言論不重要，公開場合的發言才是重點，他不清楚韓私底下跟柯說了什麼，“也許是騙他、也許是鼓勵他”，但公開場合說話並經媒體傳播讓數百萬人聽見，才真的有意義。



趙少康說，國民黨沒有操作棄保，只是國民黨和民眾黨都訴求下架民進黨，“有殺傷力的槍跟空氣槍差得很遠”，既然大家有共同目標，當然集中力量，這是簡單的數學問題，柯文哲吹牛數理很好，怎麼會不懂這個道理？



他痛批，雖然未來還希望和柯合作，不想批評，但柯擔任市長看不到偉大政績，五大弊案變笑話，台北大巨蛋延宕8年浪費民脂民膏，市長做不好“總統”怎麼做好？且柯說話變來變去，在兩岸、國際講話都要算數，哭也解決不了問題。



柯文哲昨天在高雄行程馬不停蹄，除了在街區車隊掃街，也前往駁二商圈、瑞豐夜市與支持者合影，晚上則在凹子底神農路封街造勢，並接受媒體聯訪，談論時事議題。

