中評編譯：印度與俄羅斯關係升溫

資料圖：印度與俄羅斯領導人會晤 中評社香港1月11日電（記者 樂國平編譯）印度前外交官M.K. Bhadrakumar於1月8日在歐亞評論網上發文，他觀察到印度與俄羅斯關係升溫，隨著俄羅斯在烏克蘭戰場上逐漸佔據主動，以及西方對於烏克蘭戰事的厭倦，印度開始毫不避諱地與俄羅斯強化各方面合作，包括軍事合作。這令印度與美國和中國的關係都出現微妙變化。以下是原文編譯：



12月24日至29日，外交部長蘇傑生對俄羅斯進行的訪問呈現出非凡的景象，讓人想起印蘇關係的太平歲月。蘇傑生在俄羅斯土地上的話語中充滿了難以名狀的狂喜。他甚至在俄羅斯隆冬時節到紅場散步。但這位部長絕不是一個多愁善感的外交官，他能夠處理情緒，不一定將其視為累贅，而是將其轉化為偉大的視覺效果。



這次俄羅斯之行將在蘇傑生的外交生涯中脫穎而出，與他在將印美關係推向高潮方面的傑出作用相提並論。矛盾的是，蘇傑生的使命本質上是為了在複雜的國際環境中加強印度的戰略自主權。一個恰當的比喻是一艘陷入風暴（但沒有沉沒）的游輪，在遇險中尋找它熟悉的港口。



簡單來說，蘇傑生莫斯科之行的目的就是為印度外交創造空間。印俄關係的歷史上不乏類似的情況。聯合國安理會關於克什米爾公民投票的決議、1956年匈牙利起義、布拉格之春、孟加拉國的誕生、蘇聯對阿富汗的干預，這份清單包括了現代歷史上的一些重大時刻。



如果說過去兩年美印關係先高後低，最主要的原因是拜登政府對莫迪政府拒絕加入西方制裁俄羅斯的行列越來越不滿。印度從俄羅斯的石油進口突飛猛進，成為支持俄羅斯的主要來源，同時緩解了西方對俄羅斯制裁的影響，間接促進了俄羅斯經濟的驚人復甦，2023年俄羅斯經濟增長率高達3.5%的增長。此後，印度與俄羅斯的雙邊貿易額從平淡的水平大幅增長，到2023年達到500億美元。

