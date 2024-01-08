類同框！柯文哲影片推薦藍選將廖偉翔羅廷瑋

柯文哲呼籲台中市民要支持國民黨中六選區選將羅廷瑋。（照:江和樹臉書） 中評社台北1月8日電／2024大選投票日本周六登場，外界仍關注是否會產生棄保效應，民眾黨大選候選人柯文哲接連兩日錄影推薦中國國民黨台中市中四選區的廖偉翔與中六選區的羅廷瑋。



藍白在大選合作破局後，國民黨祭出“禁柯令”，禁止國民黨“立委”參選人邀請民眾黨大選候選人柯文哲站台，但台中市長盧秀燕推動台中是“藍白合示範區”，越靠近投票日，國民黨小雞候選人各種與柯文哲“巧遇”、“路過”等技術性接觸也越來越多。



柯文哲昨天透過民眾黨台中市主委江和樹臉書發聲支持，他表示，廖偉翔對手是新潮流，為達到朝野最大共識“下架新潮流”近期展現監督力量，揭露高端錄音檔內幕、不畏抹紅為里長發聲與關心居住正義與揭弊；羅廷瑋關心幼兒婦女權益、教育社會福利居住正義與揭弊，理性務實的問政，與民眾黨理念相符合，理應支持。



無獨有偶，今日國民黨小雞又一人與柯文哲技術性“同框”，民眾黨市黨部今再釋出柯文哲推薦中六選區的羅廷瑋。柯文哲拍影片推薦羅廷瑋，他指出羅有經驗、有衝勁，很適合擔任“立法委員”，期待一起進軍“立法院”。強調下架民進黨，是在野力量最大共識！