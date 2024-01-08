澳大利亞一架小型飛機衝出跑道兩人受傷

中評社北京1月8日電／據新華社報導，一架載有9人的飛機當天在澳大利亞大堡礁一座小島上衝出跑道，造成兩人受傷。



據報導，這架飛機當天早上在蜥蜴島著陸時衝出跑道，撞上附近樹木。機上有8名成人和一名兒童。一架澳大利亞皇家飛行醫生醫療隊飛機和兩架救援直升機已前往現場。



昆士蘭州警方對當地媒體說，目前事故詳情尚不清楚，兩人傷勢應不重。



大堡礁是澳大利亞東北海岸外一系列珊瑚島礁的總稱，是世界上最大的珊瑚礁群，也是澳大利亞著名旅遊景點之一。



（來源：新華網）