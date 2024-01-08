臨時會前　民眾黨指責蔡政府搞黑箱護航高端

民眾黨團召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）“立院”今日針對是否召開臨時會報告高端疫苗採購爭議進行朝野協商會議前，台灣民眾黨團於協商場所外的“立法院”紅樓三樓樓梯間召開記者會，強調民眾黨要求政府公開高端疫苗的採購合約和相關細節，並邀請“行政院長”陳建仁到“立院”進行專案報告，釐清高端疫苗的爭議的立場。民眾黨團出席的“立委”們表示，高端疫苗的採購過程和結果都有許多疑點，包括EUA的申請、合約的內容、股價的異常波動等，認為有人藉著疫情發國難財，並指責政府搞黑箱、護航高端，不顧台灣人民的生命安全和健康權益。



民眾黨團總召、“立委”邱臣遠表示，他們早在2022年11月就到“監察院”提出糾舉，但沒有得到任何回應，而“衛福部”、“行政院”和高端公司都在互相甩鍋，不肯對外公開合約的內容。他引用高端公司在2021年5月30日發布的重大訊息，指出當時不公開是因為依採購機關的要求，但陳建仁卻說是因為高端公司董事會不同意，質疑政府在說謊。



邱臣遠還說，“審計部”在2022年10月17日提供給“立法院”的文書，顯示高端疫苗的合約保密期限長達30年以上，這根本就是封存，而不是保存，是在搞黑箱。他強調民眾黨團主張要儘速召開臨時會，針對高端疫苗的所有爭議，包括採購合約、EUA申請、免疫橋接、臨床實驗、股價波動等，都要向台灣人民公開，並要求“行政院長”陳建仁到“國會”進行專案報告。他說，民眾黨團奉陪到底，不會讓政府打假球，也不會讓民進黨不下台高端沒真相。



民眾黨團副總召、“立委”賴香伶表示，高端疫苗的採購合約和相關細節，是台灣人民的知情權，不應該被政府隱瞞。她說，她是最早在衛環委員會的疫苗調閱小組裡面揭露高端疫苗的合約文件有三分之二都是塗黑的，根本看不到任何資訊，完全是黑箱。她還指出，高端疫苗的EUA申請和採購，都有先設條件再劃靶的嫌疑，政府有沒有特別護航高端，做特別的時程規劃，這些都是人民的疑慮。

