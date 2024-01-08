游盈隆：2024大選是史上最難預測的選舉

游盈隆說，2024大選是史上最難預測的選舉。（照片：游盈隆臉書） 中評社台北1月8日電／2024大選倒數5天，台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書發文表示，這次選戰可能是台灣史上最難預估的，三足鼎立態勢依舊，選舉結果仍在未定之天。



游盈隆說，2024大選已經倒數計時，鹿死誰手？還不見分曉。選情時刻都在變動，非常難以捉摸。選舉結果很可能趨近2000年和2004年大選，緊張刺激時刻來了，大家都準備好了嗎？



游盈隆指出，民眾黨的柯文哲，他的支持者黏度超乎想像，不但沒散，後勁還很強，遍佈北中南東，爆發力驚人，而且支持者年齡線有明顯向上推升的跡象。難道這就是“灰姑娘效應”（Cinderella effect）嗎？



游盈隆表示，而在國民黨侯康配方面，雖自提名一波三折，再加上藍白分分合合嚴重不利選情。但終究受惠於2022九合一地方選舉大獲全勝，地方包圍中央的形勢一片大好，還是具備贏的條件的。



游盈隆說明，根據台灣歷次大選經驗，他曾歸納出一個“台灣選舉動能”理論，簡單地說，前一次地方選舉大勝的政黨，往往是最有可能贏的大選的政黨，衹有一次例外，就是2020年，因為有香港反送中運動的強烈中國大陸效應影響。



游盈隆表示，侯康過去一個禮拜的衝刺，北中南聲勢齊上揚，中台灣表現強勢，南台灣反應比預期好，北台灣基本上有主場優勢，但想就此一舉超越領先多時的民進黨賴蕭配，恐須有孔明借東風的能耐才行。“棄保效應”會不會出現？就是一個最直接的考驗，尤其當白營內部凝聚力不斷增強的時候。

