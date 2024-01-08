朝野協商前　游錫堃神態輕鬆不忘開記者玩笑

游錫堃受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）“立法院長”游錫堃在主持今日針對是否召開臨時會報告高端疫苗爭議進行朝野協商會議前，面對自家政府敏感議題又是大選最後階段的關鍵朝野的角力，游錫堃並不受瀰漫著其餘委員之間的緊張氣氛的影響，神態輕鬆的接受了記者採訪，甚至不忘開記者玩笑，在支持自家大選候選人之餘展現幽默風趣的一面。



在游錫堃前往主持朝野協商的路上，記者詢問他是否能播出兩分鐘的時間，並比出兩根手指。游錫堃一臉輕鬆，還開玩笑說記者比2是不是有特別意涵。因為2是民進黨2024大選候選人賴清德的候選號碼，游錫堃也是民進黨的。然後笑說他是院長要超脫黨派不能比2。記者笑著回說那耽誤院長五分鐘好了，然後比了個五，說這樣就安全了。因為這次2024台灣大選衹有三組候選人，五號是空的。



接著記者提問游錫堃對於今天的朝野協商和明天是否會開臨時會的看法。游錫堃回應說，今天的朝野協商九點就要開始，他們都已經到了。他說能不能開臨時會必須大家協商，如果沒有共識的話，可能就開談話會來解決。



游錫堃說，整個後面的發展還是要看等一下的協商結果，是不是順利。他說他不方便評論在野黨是不是在做選戰的操作，他只是依照程序和議事規則來處理他們的提案，召集朝會和黨團會議，讓大家來協商。他說如果協商後大家不開臨時會就不開，如果沒有辦法有共識，他就要召開談話會來做決定。