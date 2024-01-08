期待“砂糖橘”的雙向奔赴形成蝴蝶效應

中評社北京1月8日電／據東方網報導，近日，來自廣西南寧市的11位“小砂糖橘”赴東北研學引發全網關注。為了答謝東北老鐵的暖心守護，南寧5日予以“回禮”：將3車砂糖橘和8車沃柑共計11車、近190噸水果發車送往哈爾濱，免費贈送“東北老鐵”品嘗。（1月6日中國新聞網）



“這個冬天，有一種寵溺來自東北。”進入冰雪季以來，哈爾濱、漠河、伊春等冰雪旅遊城市成為熱門目的地。由於統一穿著橘色服裝，加上來自盛產砂糖橘的廣西，這11名小朋友被網友親切地稱為“小砂糖橘”。這群小朋友在幼兒園老師帶領下，無論在哈爾濱還是漠河，都被照顧得“嘎嘎好”。比如，為了迎接這些小遊客，漠河消防部門不僅進行了直播準備，還在戶外堆了用砂糖橘裝飾的雪人，以表達對“小砂糖橘”的歡迎。



據此，“小砂糖橘”的家長們發聲感謝東北朋友，稱孩子的整個行程都溢出屏幕的開心，並感謝各路網友“雲看娃”。為了答謝東北老鐵，廣西崇左官宣：從1月8日到2月8日，崇左45家A級旅遊景區向東三省老鐵們免費開放，只需憑黑、吉、遼身份證就能享受首道門票全免。與此同時，南寧市沃柑基地近日打包11車砂糖橘、沃柑發往哈爾濱，答謝東北老鐵。從“天南”到“地北”，砂糖橘見證了這個冬天最可愛的雙向奔赴。



有數據顯示，2024年元旦假期，哈爾濱文旅市場異常火爆，累計接待遊客304.79萬人次，實現旅遊總收入59.14億元，遊客接待量與旅遊總收入達到歷史峰值。網上官方和民間“寵溺”遊客的消息遍地開花：從黑龍江省致海內外遊客的新年感謝信，到哈爾濱市政府倡導“哈式服務”；從冰景搭建、餐飲洗浴，到早市夜市、住宿交通；從官方延長地鐵時間，到民間提供免費順風車、讓景讓路等，都把東北人的熱情展現得淋漓盡致。



哈爾濱旅遊“火出山海關”，不是偶然之間的幸運，而是官方與民間面對遊客不約而同的實在態度——冰天雪地的風景，遊客量爆棚，東北老鐵們拿出了“掏心掏肺掏家底”的態度，來迎接這突如其來的旅遊熱情。有網友表示，哈爾濱之所以能接住這波“潑天的富貴”，秘籍或許就在於把遊客當家人講情誼，用全天候的熱情換取遊客的更好體驗，遇到批評時不迴避、不護短，能積極面對和解決，用盡可能多的寬容與誠意讓遊客滿意。

