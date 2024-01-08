年報季啟幕　優化的分紅機制令人期待

中評社北京1月8日電／據證券日報報導，隨著新年的開啟，上市公司年報季也拉開帷幕。近日，多家上市公司紛紛披露2023年業績預告。筆者認為，在分紅新規實施後的首個年報季，上市公司2023年年報的最佳關注點是“現金分紅”。畢竟，進一步優化的分紅機制讓投資者對年報中的分紅方案充滿了期待。



近年來，證監會通過政策引導和監管約束等方式不斷提升上市公司分紅積極性，A股上市公司分紅情況持續改善。



根據證監會去年10月份發布的數據，近5年來，A股上市公司累計分紅8.2萬億元，年度分紅金額已開始超過當年股權融資額。其中，2022年共有3291家滬深上市公司進行了現金分紅，分紅金額2.1萬億元，其中面向境內投資者分紅1.6萬億元，同比增長22.7%，分紅家數占比67.1%，股利支付率和股息率與全球主要資本市場相比處於中上游水平。此外，分紅公司家數占比由十年前的50%左右提升至70%左右，連續5年分紅公司占比由20%提升至48%。



但與此同時，在A股市場中依然存在一些不分紅或者分紅特別少的“鐵公雞”，也有一些異常高比例分紅現象。因此，推動提高分紅水平、引導合理分紅是監管層持續推進的一項重點工作。



2023年12月15日，證監會發布《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和《關於修改〈上市公司章程指引〉的決定》（統稱“分紅新規”），進一步健全上市公司常態化分紅機制。



筆者認為，隨著分紅新規落地實施，上市公司年度分紅方案將呈現兩方面特點。



一方面，現金分紅導向更加明確，上市公司現金分紅數量將進一步提升。



分紅新規對不分紅的公司加強制度約束督促分紅，同時，也對財務投資較多但分紅水平偏低的公司進行重點關注。例如，對於未進行現金分紅的上市公司，除需披露具體原因外，還要披露下一步為增強投資者回報水平擬採取的舉措等。

