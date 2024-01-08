從經濟學範式演進看現代經濟學範式創新

中評社北京1月8日電／據北京日報報導，科學發展的歷史軌跡表現為學術範式的不斷演進和重大變革。而每一個新的範式承諾（就是所確認的思維模式或認識構架）中都含有以往範式的合理因素，同時以往範式承諾中都含有新範式的基因萌芽。經濟學範式承諾的形成和變革不是憑空產生的，而是一定社會歷史條件下所發生的演化生成過程。以往範式是新生範式的“母體”，滋養了新生範式，同時，又因時過境遷而成為文化遺產。



馬克思的經濟思想以史觀範式為實質，將社會經濟發展視為歷史過程



現代經濟學萌芽於古典政治經濟學，準確地說那還不是作為獨立學科的經濟學，屬哲學、法學、史學、倫理學的範疇，主要以歷史觀察和歸納邏輯，構成其敘事體系結構，可以說是基於歷史觀察的經濟現象“史觀”範式描述。一般認為，1776年亞當·斯密發表的《國富論》，是經濟學開始走向獨立學科的標誌性學術文獻，奠定了市場經濟理論體系的邏輯基礎，發出現代經濟學範式變革的先聲。



特別值得重視的是，馬克思對經濟學範式變革的貢獻和深遠影響。馬克思主張和堅持歷史唯物主義，其經濟思想以史觀範式為實質，將社會經濟發展視為歷史過程，基於極為豐富的經驗事實和複雜關係。另一方面，馬克思力圖以演繹邏輯的嚴謹結構，將豐富的歷史現象納入邏輯自洽的演繹邏輯敘事建構體系。這就是學術巨著《資本論》的宏大體系，儘管未能完成，但對政治經濟學史觀範式變革和現代經濟學的誕生具有極大啟示和激勵。按此範式承諾的構想：對經濟現象和經濟關係的觀察認識和敘事表達，可以建構起獨立的學科體系，即可以運用與自然科學相類似的演繹邏輯方式，建立作為社會科學的經濟學。這在所有的社會科學學術體系中，獨樹一幟。



以純粹的先驗方法建構經濟學的學術體系，可稱為“微觀經濟學”



直到1890年，馬歇爾《經濟學原理》一書出版，標誌著經濟學範式變革的完成，即擺脫政治經濟學的史觀範式承諾和敘事建構，形成了現代經濟學的微觀範式承諾。實際上就是抽象掉所有的歷史和經驗因素，以純粹的先驗方法（形式邏輯推演），建構經濟學的學術體系，可稱為“微觀經濟學”。這樣，經濟學就成為一門獨立學科，從歷史學、法學、倫理學的體系中完全脫離出來，微觀範式承諾成為現代經濟學的底層邏輯基礎。從此大學中才開始有了經濟學院或經濟學系的建制。

