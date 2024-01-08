中評社北京1月8日電／據人民日報報導，“睡眠保單”信息查詢平台上線



便利消費者瞭解相關保單情況，優化保險配置



近年來，隨著百姓生活水平和保障意識不斷提高，保險消費越來越普及。一些消費者投保後，時間一長，保單不知放到何處，自己也忘了買過的保險。如果消費者搬過家或更換了手機號，保單到期後，保險公司有時難以聯繫上消費者進行提醒。有的家庭長輩購買過年金險，沒到領取時已經去世，兒女並不瞭解老人投保情況。這些可能“石沉大海”的保單會成為“睡眠保單”。



業內人士介紹，“睡眠保單”主要是指保險事故發生或保險合同到期但相關賠償或給付保險金長期未領取，以及保險合同效力中止或效力終止但保單的現金價值長期未領取的人身保險保單。對消費者而言，“睡眠保單”可能意味著保險保障的中斷或資金收益的損失。



為辦好關係人民群眾切身利益的“關鍵小事”，切實維護保險消費者合法權益，國家金融監督管理總局日前組織開展人身保險“睡眠保單”清理專項工作，指導建成行業統一的“睡眠保單”一站式信息查詢平台，為廣大保險消費者提供便捷的“睡眠保單”查詢服務。



據悉，“睡眠保單”信息查詢平台由中國銀行保險信息技術管理有限公司負責搭建和維護，對消費者免費開放，其查詢功能已於不久前正式上線。消費者下載“金事通”APP，經實名認證、登錄後，可在APP首頁“常用服務”項目下的“睡眠保單”模塊，查詢自己作為投保人和被保險人的“睡眠保單”相關信息。



“查詢平台為消費者提供一站式服務。消費者獲取‘睡眠保單’信息後，可通過‘聯繫保險公司’按鍵與保單所屬保險公司取得聯繫。”國家金融監督管理總局相關部門負責人介紹，通過關注和瞭解自身保單狀態，消費者也可進一步優化保險配置、彌補保障缺失等。



此外，金融監管總局還指導各人身險公司對2013年1月1日至2023年6月30日期間產生的“睡眠保單”相關客戶進行提醒，便於消費者知悉保單權益，自主進行領取。各地相關機構積極做好“睡眠保單”有關消費者服務。例如，國家金融監督管理總局上海監管局指導轄內部分人身險公司開展“尋找失效保單客戶—免息復效”活動，對於符合一定條件的個險或職團保單，給予復效利息減免，並通過短信通知、電話及信函等多種方式做好信息推送。



專家提醒，消費者可自己建立專門的信息文檔，及時、全面記錄投保情況，防止信息遺忘。當個人聯繫電話、通信地址、銀行賬戶等發生變更時，消費者可通過保險公司客服電話、官網、官微等方式聯繫保險公司更新信息，同時關注保險公司的電話短信、信函郵件、微信推送等提示信息，留意自己的保單狀態，如有疑問，及時撥打官方客服電話進行咨詢。消費者也可告知家人投保信息，以便互相提醒。



（來源：人民日報）