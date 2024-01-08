當代年輕人“反向消費”的典型表現

中評社北京1月8日電／據北京日報報導，“反向消費”是指消費者不再盲目地追求品牌與奢侈品，不再不問價格就瘋狂購買實際需求之外的商品，而是更加注重性價比、消費體驗、產品或服務的實用性和耐用性。“反向消費”倡導理性、環保的消費觀，偏好共享行為和二手交易，追求低調、簡約、環保和可持續的消費方式。隨著“反向消費”觀念的逐漸流行，一方面，科學理性消費觀逐漸深入人心；另一方面，隨著消費需求與人們觀念的不斷變化，“反向消費”也不斷滲透到衣、食、住、行等各個方面。消費者正有意識地加入到“反向消費”的隊伍中，不斷促進適度消費、理性消費與可持續消費的有機結合。在“反向消費”的熱浪中，年輕一代是最積極的群體，他們以各種方式影響著自己及他人的消費習慣與消費行為。他們轉變觀念，擁抱二手電商。他們樂於共享，共享經濟市場規模持續擴大；身為消費主力軍的年輕一代，他們不再“只選貴的，不選對的”，反而更加謹慎、理性，強調剛需與性價比；他們拒絕被消費主義綁架，不降低生活品質，但也絕不“多花一毛錢”。



“反向消費”興起體現了國內消費模式的升級和優化。具體而言，青年群體的“反向消費”具有如下四大典型表現。



典型表現之一：“反向消費”的青年群體更享受“循環”帶來的樂趣，更樂於以租代買、共享和交換。



“反向消費”的發展狀況在很大程度上受到當代青年消費邏輯、生態文化、社會意識等方面觀念變化的影響。隨著人們對共享經濟理念的認可以及受“反向消費”熱潮的影響，年輕一代在面對不常用的產品時，逐漸開始接受並熱衷購買二手商品，甚至會主動將閑置品出售，實現物品使用權的有效循環。這部分年輕人的觀念已經發生轉變，他們積極回歸商品的自身價值和本質用途，積極參與到這種二手商品的售賣循環中，通過閑魚、轉轉等二手平台將閑置物置換出去，提高了物品的利用率，實現了資源的循環利用。時代在發展，科技在進步，越來越多的共享產品和服務出現在我們的生活中，比如，共享單車、共享衣橱、共享住宿等。這些共享物品的出現，都極大地方便了年輕人的生活，讓他們可以在輕鬆享受到所需資源的同時，不必付出過多的金錢和時間。過去的消費者，支付意願會受到商品的心理所有權（即個體對目標物的心理擁有感）影響，而現在的青年消費者則不再強調對商品的物質占有，而是將目光轉向使用體驗。在使用的過程中，他們對商品所有權的需求得到了滿足。因此，這種對無形資產的接納和非物質化的轉變，使得年輕人的生活更加靈活和自由，迎合了他們的可持續消費價值觀，也與目前營銷學中更加關注服務提供、無形資源和價值共創的觀念一致。典型的“反向消費”者在租房時，對於家具等臨時用品，他們會考慮採用以租代買或者與他人共享的方式，而不是直接購買。這樣既節省了成本，又減少了浪費。他們認同並積極地傳遞這種新型“綠色理性”消費觀。尤其是在資源耗竭與環境威脅的影響下，簡約時尚的低碳消費理念、共享環保的消費觀成為潮流。

