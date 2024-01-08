深圳發展低空經濟打造“天空之城”

中評社北京1月8日電／據新華社報導，穿行在高樓大廈間的無人機將外賣準時“空投”到消費者手中、從這裡“飛出去”的無人機在全球100多個國家和地區授粉投料、數以百計的高科技企業共同組織了一條全球領先的無人機產業鏈……近年來，借助產學研和市場應用的先發優勢，深圳的低空經濟產業已然振翅高飛，為經濟高質量發展注入澎湃動力。



作為新質生產力的代表，低空經濟是培育發展新動能的重要選擇，也是全球競逐的重要戰略新興產業方向。當前，深圳正搶抓低空經濟產業密集創新和高速增長的戰略機遇，圍繞科技創新、設施建設、場景拓展持續出台政策，積極打造面向未來、禦風前行的“天空之城”。



插上翅膀 深圳低空經濟飛向全球



元旦假期，來自北京的曾斌在深圳人才公園飽覽城市天際線美景之餘，還體驗了一次獨特的“外賣”：給他送餐的不是外賣小哥，而是一台有6個“翅膀”的無人機。



在直線距離約一公里外海岸城商圈設置的“機場”，黃黑塗裝的無人機起起落落，工作人員將周邊商戶新鮮製作的餐食放入特製的包裝盒後，放置在無人機下，在後台系統的指揮下飛向深圳人才公園設立的智能空投櫃。從點完單到拿到兩杯茶飲，只需要約15分鐘，空中飛行時間不到5分鐘。



這是互聯網平台美團在深圳設立的23條無人機送餐航線之一，也是深圳低空物流走入居民日常生活的縮影。據深圳市交通運輸局統計，2023年，深圳新開通無人機航線77條，累計開通航線156條，完成載貨無人機飛行量超60萬架次。

