以產業支點撬動廣州“百千萬工程”

中評社北京1月8日電／據廣州日報報導，前段時間，廣州市召開推進“百縣千鎮萬村高質量發展工程”促進城鄉區域協調發展現場會，其中提出要在大抓產業發展上出實招見實效，加快完善現代鄉村產業體系，築穩區鎮村高質量發展堅實基礎。



產業興鄉



發展鄉村產業是鄉村全面振興的重要根基。鄉村產業振興是推動“百千萬工程”高質量發展的重要切入點，更是破解縣鎮村內生動力不足難題的重要抓手。2023年4月11日，習近平總書記在茂名高州市根子鎮柏橋村視察時就明確指出，“農村特色產業前景廣闊”。



廣州地處粵港澳大灣區中心，連山接海，各區自然資源禀賦差異明顯。一直以來，廣州堅持以“一村一品、一鎮一業”建設為抓手，充分發揮山水優勢和大都市的便利，高度重視嶺南人文傳承，積極推進鄉村產業發展。2021年，廣州市35個村鎮獲評省級“一村一品、一鎮一業”專業村鎮，包括了種植、水產、畜禽、休閑農業等方面，既有主導產業、優勢產業，又有獨具地方特色的特色產業，可謂特色明顯，成效顯著。2022年，廣州共有170家企業獲批廣東省重點農業龍頭企業，總量躍居全省第一。其中新認定27家省級重點農業龍頭企業，新增數量居全省第一，涉農收入超380億元，累計帶動農戶6萬多戶，每戶年均增收約1.2萬元。2022年，廣州市新增4家國家級農業龍頭企業，總數達到15家，居全省各市之首。



現實難題



基於廣州的戰略定位，從更高要求看，鄉村產業發展仍然面臨一些亟需破解的難題。



一是產業發展思路受限且市場主體不強。即使是坐擁大都市便利，鄉村產業發展需要的人力和技術仍然面臨短缺難題，產品拓展的渠道和能力仍然面臨多種制約，導致鄉村產業發展經營相對分散、市場競爭力有待加強，個別鄉村產業發展的特色不夠明顯。一些從事鄉村產業發展的規模較小的涉農企業、農民專業合作社和農戶，因缺乏產業經濟思維和龍頭企業引領，往往是“有心無力”，可能面臨有生產無產業、成本高收益低、風險大穩定性弱等困境，難以真正通過市場化手段推動產業做大。

