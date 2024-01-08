河北深入推進京津冀醫療衛生協同發展

中評社北京1月8日電／據人民日報報導，2019年1月，習近平總書記主持召開京津冀協同發展座談會時指出：“要著力解決百姓關心、涉及切身利益的熱點難點問題，優化教育醫療資源布局。”2023年5月，習近平總書記主持召開深入推進京津冀協同發展座談會時強調：“要推進醫聯體建設，推動京津養老項目向河北具備條件的地區延伸布局。”



河北廣大幹部群眾牢記習近平總書記囑托，全省深入推進京津冀醫療衛生協同發展，多舉措便利群眾就醫，多途徑提升醫療服務能力，發展壯大醫養健康產業，吸引京津老人來冀養老就醫，在對接和服務京津中加快發展。



開通異地就醫直接結算、取消京津異地就醫備案、推進京津冀醫聯體建設……“看病、養老更方便了。”在河北，越來越多的群眾對京津冀協同發展戰略帶來的民生福祉有了直觀真切的感受。



全面取消備案，三地異地就醫“一卡通行”



“拿上咱河北的醫保卡，在北京就醫可以直接結算！”在中國醫學科學院腫瘤醫院人工服務窗口，韋玉海僅用幾分鐘就辦完出院結算手續：住院治療6天，花費4300多元，醫保直接報銷3000元。



韋玉海來自河北石家莊正定縣，是一名參保退休職工。自2010年確診患肺部疾病後，他便往返於北京和正定進行定期治療。



“過去到北京看病，必須提前備案。一旦忘了，後面的手續就比較麻煩了。”韋玉海說，以前無法使用醫保直接結算，只能自己先墊付，等出院後，再拿著病歷、費用明細、住院收據及身份證、銀行卡等回正定縣報銷，30個工作日才能到賬。

