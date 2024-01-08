信托業轉型步伐正在加速

中評社北京1月8日電／據人民日報海外版報導，中國信托業協會1月5日發布的數據顯示，截至2023年三季度末，中國信托資產規模餘額為22.64萬億元，同比增長7.45%。在信托資產規模穩健增長的同時，一些數據指標有升有降，折射出信托業轉型步伐正在加速，持續優化業務結構，守正創新服務實體經濟和社會民生。



記者從中國信托業協會獲悉，2023年三季度信托資產規模總量持續增長，已連續6個季度實現同比正增長。同時，信托資產結構穩步優化，這也體現在信托業務資金來源的變化上。



截至2023年三季度末，以通道類業務為主的單一資金信托規模降至3.96萬億元，占比不足兩成。集合資金信托規模和管理財產信托規模合計達18.68萬億元，占比超過80%。



專家認為，在信托業務資金來源呈現“二八”結構的同時，信托資產的投資功能顯著增強，服務信托和融資信托“有進有退”，信托行業向輕資本運營、重受托服務的經營模式轉型成效顯著。



截至2023年三季度末，投資類信托業務規模為10.69萬億元，同比增長16%，信托資產的投資功能得到進一步發揮；事務管理類信托業務規模為8.70萬億元，規模占比持續保持在1／3以上；融資類信托規模在監管要求和風險防控壓力下持續下降，已降至3.25萬億元。



服務實體經濟是金融行業的根本宗旨，也是信托行業的使命和本源。伴隨信托行業轉型逐步深入，傳統信托業務投向工商企業和基礎設施的資金規模和增速增長均面臨挑戰，房地產領域的信托規模和占比也在進一步下降。

