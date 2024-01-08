牢記殷殷囑托　忠誠履職擔當

中評社北京1月8日電／據工人日報報導，習近平總書記同中華全國總工會新一屆領導班子成員集體談話時發表的重要講話，為新時代新征程黨的工運事業和工會工作發展指明了前進方向、提供了根本遵循。學習好貫徹好習近平總書記重要講話精神是當前和今後一個時期的重大政治任務，新疆各級工會要認真學習、深刻領會精神實質，與學習貫徹習近平總書記在聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團工作匯報時的重要講話精神結合起來，全力抓好中國工會十八大確定的目標任務的落實落地，推動實現工會常規性工作保質保量、挑戰性工作突破創新、長遠性工作統籌推進。



第一，堅持黨的全面領導，始終保持新時代新疆工會工作正確政治方向。習近平總書記指出，工會是黨領導的工人階級群眾組織，堅持黨對工會的全面領導，任何時候、任何情況下都不能動搖、不能偏離。新疆工會要始終把堅持黨的領導作為工會工作的最高政治原則和根本保證，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，切實把擁護“兩個確立”、踐行“兩個維護”體現到貫徹黨中央決策部署的行動上，體現在履職盡責做好本職工作的實效上。要找准工會工作與黨的中心任務的結合點、切入點、著力點，推動黨中央決策部署不折不扣在工會系統落實落地。要強化職工思想政治引領，深化開展“中國夢·勞動美·新疆好”等主題宣傳教育，把“大學習課堂”搬到工廠車間、生產一線，教育引導各族職工堅定不移聽黨話、跟黨走。



第二，完整準確全面貫徹新發展理念，組織動員各族職工在強國建設、民族復興中建功立業。習近平總書記指出，要堅持全心全意依靠工人階級的根本方針，充分調動廣大職工群眾的積極性、主動性、創造性，積極投身全面推進強國建設、民族復興的偉大事業。新疆工會要深化產業工人隊伍建設改革，完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，聚焦新疆“八大產業集群”建設，廣泛深入持久開展勞動和技能競賽，將競賽向中小微企業、非公企業延伸，向新技術新業態新模式領域拓展，構建區地縣企四級大競賽大練兵體系。要深化“職工群眾創新、勞模工匠引領、技術人員創造”活動，積極搭建職工創新平台和展示交流平台，不斷激發職工創新創造熱情。要加大勞模工匠培育選樹力度，圍繞培養高技能產業工人，建設一批不同形式、滿足不同職業技能發展需求的工匠學院，開展常態化、實戰化崗位練兵、技能培訓、師徒幫教等活動，培養造就更多大國工匠和高技能人才，為強國建設民族復興提供有力人才和技能支撐。



第三，用心用情用力做好工會維權服務工作，不斷增強各族職工獲得感、幸福感、安全感。習近平總書記指出，工會作為職工利益的代表者和維護者，要認真履行維權服務基本職責，著力解決關係職工群眾切身利益的實際問題，重視維護新就業形態勞動者的合法權益。新疆工會要加強源頭參與，主動參與涉職工利益相關法律法規制定和修訂，加快形成工會經費資產管理、勞動法律監督條例等“小切口”立法。要推動政府與同級工會聯席會議制度規範化常態化，完善以職工代表大會為基本形式的企事業單位民主管理制度，發揮協調勞動關係三方機製作用，解決職工特別是困難職工、農民工、新就業形態勞動者急難愁盼問題。要叫響做實送溫暖、金秋助學、陽光就業、職工醫療互助保障、戶外勞動者服務站點等工會服務品牌，持續開展“送教送醫送科技”下鄉活動，為南疆邊遠縣

