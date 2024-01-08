中企助力烏茲別克斯坦打造奧林匹克城

中評社北京1月8日電／在烏茲別克斯坦首都塔什干東部一片繁忙的建築工地內，建設團隊正緊鑼密鼓地施工。這裡是中企承建的烏茲別克斯坦奧林匹克城項目。



作為烏茲別克斯坦國家重點建設項目，奧林匹克城項目由中工國際工程股份有限公司設計建設，占地約100公頃，包含5個主要體育場館、15個室外體育場，建成後將是中亞地區最大的體育綜合體。2025年第四屆亞洲青年運動會和第五屆亞洲青年殘疾人運動會將在此舉辦。按照規劃，奧林匹克城項目預計於2024年年底完工。“該項目是2022年上海合作組織撒馬爾罕峰會後中烏兩國間首個落地的重大合作項目。”項目經理郭子傑說。



“塔什干現有的體育設施相對老舊且分散，無法滿足舉辦大型體育賽事的需求，也不能滿足市民日益增長的健身需求。”烏茲別克斯坦青年政策與體育部部長阿德哈姆·伊克拉莫夫說。在2023年5月舉行的中國—中亞峰會上，中國進出口銀行與烏茲別克斯坦簽訂貸款協議，通過更加實惠的人民幣融資，助力烏茲別克斯坦打造一座節能、創新的奧林匹克城。



奧林匹克城地處塔什干老城與正在建設的新城中間，對面是新建的大學城和當地地標“新烏茲別克斯坦”公園，未來將是塔什干重要的文化和體育中心。當地市民對奧林匹克城充滿了期待。“塔什干從來沒有如此現代化的體育場館，相信奧林匹克城的建成將助力提升青年體育運動水平，改善塔什干的城市形象。項目投入使用後，我要和全家人一起去新建的場館裡觀看比賽。”住在奧林匹克城附近的市民魯斯坦說。



烏茲別克斯坦員工哈桑從項目開工就在這裡工作。“中國企業專業技術水平高，有豐富的大型項目施工經驗。來到這裡工作，給了我提高技藝的好機會。跟中國同事一起工作，相信我的技術水平會越來越高。”哈桑說。



奧林匹克城項目是中亞地區第一個全面採用中國標準設計、建設、驗收的項目。為保障項目順利實施，烏茲別克斯坦政府頒布了專門的總統令，對項目組織形式、稅費政策、設計施工、驗收標準做出了規定，其中特別規定了設計需要“滿足中華人民共和國現行設計標準與規範，並符合舉辦國際賽事的相關要求與標準”。項目建設全面採用數字管理技術，通過三維建模實現項目數字化孿生，設計階段即可精準量化全部建築構件，盡量減少材料的庫存費用與管理費用，也能降低材料的損耗。

