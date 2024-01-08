處理好活力與秩序的關係

中評社北京1月8日電／據南方日報報導，在新進中央委員會的委員、候補委員和省部級主要領導幹部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神研討班上，習近平總書記深刻論述了推進中國式現代化需要處理好的六大關係。其中就活力與秩序的關係，總書記指出，在現代化的歷史進程中，處理好這對關係是一道世界性難題。中國式現代化應當而且能夠實現活而不亂、活躍有序的動態平衡。



無論是從西方發達國家走向現代化的歷史，還是從發展中國家通過追趕成功實現現代化的歷程，都可以看到，動蕩不安、戰火連天是實現不了現代化的，而僵化守舊、封閉專制也注定難以推進現代化進程。因此，保持活而不亂、活躍有序的動態平衡殊為不易。作為中國人口最多、經濟總量最大、改革開放最前沿、市場經濟發育最早的省份，廣東應該在推進中國式現代化建設中率先探索處理好活力與秩序的關係，做好實驗和示範。



要用好改革開放這關鍵一招。改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，也是決定實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的關鍵一招。正如習近平總書記所說，就是要深化各方面體制機制改革，充分釋放全社會創造潛能，鼓勵科學家、企業家、文藝家等各方面人才特別是青年人才創新、創造。在這裡，深化體制機制改革是方式方法和手段，釋放全社會創造潛能是目的和方向。衹有一個科學家、企業家、文藝家等各方面人才特別是青年人才能夠通過創新、創造釋放出創造潛能和自身價值的社會才是一個有活力的社會，而這種創新、創造釋放出潛能和價值的社會必須是有序的，才能實現動態平衡，才能不斷前進。



廣東要認真貫徹黨中央決策部署，把粵港澳大灣區建設作為廣東深化改革開放的大機遇、大文章抓緊做實，擺在重中之重，以珠三角為主陣地，舉全省之力辦好這件大事，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。要以深圳先行示範區以及三個自貿區片區的改革實踐和探索為引領，改革不適應“產學研＋金融”深度融合等體制機制，發揮大灣區市場化驅動科技創新的優勢，努力成為世界重要人才中心和創新高地，讓創造創新活力充分體現，讓動態化創新在法治化秩序中實現平衡。



要堅持問題導向、辨證施治。習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上莊嚴宣告：“經過全黨全國各族人民持續奮鬥，我們實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。”由於已經實現了全面建成小康社會目標，社會出現了一定的享受、躺平的心態，加之受新冠疫情等影響，人們有一定的畏難、保守情緒。因此，要實現活而不亂、活躍有序的動態平衡，就必須有新作為新突破。要積極發展黨內民主，保障黨員權利，採取切實有效措施解決不願擔

