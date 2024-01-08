中俄全方位合作務實高效

中評社北京1月8日電／據經濟日報報導，2023年，中俄友好互利合作成果豐碩，在兩國元首戰略引領下，兩國經貿往來再創新高，各領域務實合作蓬勃發展。2024年至2025年，隨著中俄文化年的舉辦，兩國民心相通將得到進一步深化，為雙邊關係打下深厚的民意基礎。



貿易量質齊升



過去一年，中俄兩國務實合作取得不俗成績。中國海關總署2023年12月7日發布的統計數據顯示，2023年前11個月，中俄兩國貿易總額達2181.76億美元，同比增長26.7%。值得注意的是，取得這一成果不僅意味著兩國貿易總額首次突破2000億美元，還意味著提前實現了兩國元首確定的2000億美元的貿易目標。而俄聯邦海關署預計，兩國全年貿易額或將達2200億美元。不斷創新高的貿易額為持續深化中俄經貿合作奠定堅實的基礎。據俄羅斯亞洲工業家與企業家聯合會主席維塔利·曼克維奇稱，2023年，俄中貿易的主要成果在於高附加值商品的份額增加、物流和金融支付機制得到完善。從結構上看，儘管能源等原材料出口在俄對華出口中占比仍較高，但高附加值商品在俄對華出口中所占比重大幅增加，包括食品、化學和製造產品、木材、設備、機械設備等附加值遠高於石油和天然氣等。



在兩國能源貿易結構中，能源貿易發揮的“壓艙石”作用持續凸顯，石油進出口持續增長，天然氣合作潛力巨大，在穩住兩國經貿合作基本盤上的作用不可或缺。過去一年來，兩國高水平建設能源合作夥伴關係成效顯著，能源產業鏈供應鏈韌性持續增強。一方面，中俄能源合作積極穩步推進，實現了雙邊能源貿易規模持續增長。另一方面，重大合作項目穩步推進，田灣核電站7號、8號機組，徐大堡3號、4號機組等工程建設得到有序實施。值得注意的是，兩國在能源領域的密切合作不會止步，包括石油、天然氣等在內的新項目正在醞釀。天然氣方面，中國駐俄羅斯大使張漢輝表示，“西伯利亞力量2號”天然氣管道對深化中俄兩國能源合作至關重要，目前雙方企業正就項目技術、商務、合作模式等一系列問題積極開展商談。石油方面，俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克表示，俄羅斯政府和俄羅斯石油公司向中國合作夥伴推出了“東方石油”油氣項目，中方目前正在對該項目進行研究。

