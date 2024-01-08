中評社北京1月8日電／據人民日報報導，中央經濟工作會議強調，要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。



2023年，我國加大宏觀調控力度，積極的財政政策加力提效，科學確定赤字率水平，優化減稅降費政策，管好用好專項債券，綜合運用轉移支付、政府採購、財政貼息等調節工具，有力擴投資、促消費、減負擔、保民生，推動我國經濟回升向好、高質量發展扎實推進。當前，針對有效需求不足、部分行業產能過剩和國內大循環存在堵點等問題，必須多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。新的一年，積極的財政政策要適度加力、提質增效。



要做好加法，堅持“適度加力”，在優化財政支出結構上做文章。通過更好發揮專項債等政府投資的帶動放大效應，支持關鍵核心技術攻關、新型基礎設施建設及節能減排降碳等，培育發展新動能，催生高質量供給；通過優化調整稅費政策，強化國家重大戰略任務財力保障，助力優化技術供給和制度供給，提高全要素生產率，激發經營主體活力，壯大經濟實力，提高居民消費能力，消除經濟運行的堵點、卡點，推動形成“需求牽引供給，供給創造需求”的更高水平動態平衡。



同時也要做好減法，黨政機關要習慣過緊日子，用好增量、優化存量，嚴控一般性支出，做到“可以省的錢都省下來，不該花的錢一分都不亂花”，把財政資金用在刀刃上。



還要做好乘法，堅持“提質增效”，在提高財政資金使用效益上下真功。要向內挖潛，牢牢把住“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”全鏈條機制這個抓手，做到“花錢必問效、無效必追責”，提高財政資源配置效率和資金使用效益。要強化部門之間的信息共享、決策共商、效果共評，協同發力、同向發力，使財政與貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策保持取向一致，避免各自為政、合成謬誤，把政策紅利實實在在送到企業和居民手中，力求實現更多的組合效應、叠加效應、乘數效應，為經濟持續回升向好提供有力支撐。



宏觀政策調控重在落實落細。財政政策的執行，縱向看，從中央到地方鏈條較長；橫向看，覆蓋經濟社會發展各個領域，涉及甚廣。各地區各部門要嚴守財經紀律，真抓實幹，切實擔負起穩定宏觀經濟的責任，把資金管好用好，打通政策落地的“最後一公里”；加強統籌協調，加強政策效果追蹤評價，穩扎穩打，把握好時度效，讓政策紅利及時、精準、充分落地，不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢。

（來源：人民日報）