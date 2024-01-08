美國防部長“脫崗”數天

中評社北京1月8日電／據光明社報導，美國國防部長勞埃德·奧斯汀1月1日開始住院無法履職，而白宮和國會竟然被蒙在鼓裡，直到多天後才知情。連許多國防部高級官員也是幾天後才得知這一情況。



作為僅次於總統的美國武裝力量“二號人物”，奧斯汀“不請病假”的行為震動政界。



五角大樓發言人帕特·賴德5日發布簡短新聞稿，說奧斯汀因近期手術後並發症1日晚住進沃爾特·裡德國家軍事醫學中心，正在康復。住院期間，國防部副部長凱瑟琳·希克斯隨時準備代行職權。



賴德沒有發布奧斯汀健康狀況的詳細信息。



美國《政治報》網站、美聯社、有線電視新聞網（CNN）等媒體6日披露，白宮在奧斯汀住院3天後才知情。



《政治報》網站援引多名美國政府官員的話報導，總統國家安全事務助理傑克·沙利文等白宮高級官員4日才接到五角大樓通報，得知奧斯汀住院。沙利文隨後向總統約瑟夫·拜登報告。五角大樓直至5日公開消息前大約15分鐘才通知國會。這些官員說，奧斯汀“非常不可能”事先私下向拜登請過假。“如果傑克不知道，總統就不會知道，”一名官員說，“如果其他人告訴過總統，那麼他（拜登）會第一個告訴傑克。”



美聯社援引多名官員的話報導，在國防部內部，許多最高層官員也是5日才獲知消息。許多國防部人員以為奧斯汀正在休假，從國防部自己發布的新聞稿中才得知他已住院。

