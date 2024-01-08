中評社北京1月8日電／據人民日報報導，發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵。習近平總書記強調：“我們黨領導人民治國理政，很重要的一個方面就是要回答好實現什麼樣的發展、怎樣實現發展這個重大問題。”黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央立足新的歷史方位，根據時和勢的變化，在理論和實踐上不斷探索、創新、突破，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，科學回答這個重大問題。去年底召開的中央經濟工作會議，深入總結新時代做好經濟工作的規律性認識，明確提出“必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理”。這一戰略思想豐富和發展了習近平經濟思想，對於我們在新征程上始終聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重大而深遠的意義。在二〇二四年新年賀詞中，習近平總書記強調：“我們要堅定不移推進中國式現代化，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，統籌好發展和安全。”新征程上，要深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，讓發展的步伐走得更堅實、更有力量、更見神采、更顯底氣。



一脈相承又與時俱進的戰略思想



發展是人類社會的永恒主題，一個國家、一個民族衹有不斷發展，才能屹立於世。黨的十八大閉幕後，習近平總書記在參觀《復興之路》展覽時強調：“全黨同志必須牢記，落後就要挨打，發展才能自強。”這是對歷史經驗的深刻總結，闡明了發展的極端重要性，揭示了發展是黨執政興國的第一要務。



我們黨始終高度重視發展。特別是黨的十一屆三中全會開啟了改革開放的大幕，推動我國快速發展起來。在推進改革開放和社會主義現代化建設的進程中，我們黨堅持以經濟建設為中心，對發展的認識不斷深化，形成了發展是硬道理的戰略思想。“貧窮不是社會主義”“中國解決所有問題的關鍵是要靠自己的發展”“必須始終緊緊抓住發展這個執政興國的第一要務”“聚精會神搞建設、一心一意謀發展”，這些重大論斷都是對“發展是硬道理”的深刻詮釋。我們創造改革開放和社會主義現代化建設的偉大成就，中華民族實現從站起來到富起來的偉大飛躍，無可辯駁地證明了“發展是硬道理”。正因為如此，習近平總書記強調“發展是硬道理的戰略思想要堅定不移堅持”。



同時也要看到，萬事萬物都處於變化之中，所謂“天以新為運，人以新為生”，發展也必須與時俱進。2015年10月，在黨的十八屆五中全會第二次全體會議上，習近平總書記指出：“發展是一個不斷變化的進程，發展環境不會一成不變，發展條件不會一成不變，發展理念自然也不會一成不變。”新時代，習近平總書記應時代之變遷、立時代之潮頭、發時代之先聲，作出我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段的重大論斷，對立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展等一系列重大理論和實踐問題進行深刻闡述，明確推動高質量發展的必由之路、戰略

